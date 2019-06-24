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24 июня 2019, понедельник, 13:30 514
Экономика 2019-06-24T13:30:53+03:00
Українські Новини
Дело "Роттердам+" свелось к провокациям – поиску людей, конфликтовавших с Вовком, – адвокат НКРЭКУ

Дело "Роттердам+" свелось к провокациям – поиску людей, конфликтовавших с Вовком, – адвокат НКРЭКУ

Ирина Одинец. Фото: пресс-служба
Ирина Одинец. Фото: пресс-служба

Расследование дела, связанного с угольной формулой "Роттердам+", свелось к поиску "обиженных" людей, которые бы согласились дать ложные показания против руководства Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщила адвокат НКРЭКУ Ирина Одинец в интервью изданию "Деловая столица".

"Детективы решили недавно то ли завербовать, то ли склонить к сотрудничеству одного из действующих работников Комиссии. Не буду называть, кого. И это было очень интересно. Разговор свелся к тому, что "дайте хоть кого-то, у кого был конфликт с Дмитрием Вовком" (Дмитрий Вовк - бывший председатель НКРЭКУ, под руководством которого в марте 2016 года была принята формула "Роттердам+"), и мы тогда сделаем вам "теплую ванну". В смысле, у вас будет все хорошо, если вы найдете обиженных на Вовка людей, которые бы могли что-нибудь по нему рассказать, что можно использовать в деле. То есть, речь уже не идет о том, чтобы выяснять какие-то аспекты, связанные с формулой. Все сводится к банальным провокациям. Нужно, чтобы кто-то оговорил Вовка, тогда у НАБУ появится повод заявить, что они нашли доказательства. Это все, согласитесь, очень мелко", - сказала Одинец.

По словам адвоката, НАБУ продолжает считать, что формула "Роттердам+" появилась на свет в результате договоренностей между членами НКРЭКУ и энергетическим холдингом ДТЭК Рината Ахметова. Однако за два с половиной года доказательств этого не найдено.

"Версия НАБУ базируется на том, что члены Комиссии и представители ДТЭК знакомы между собой. Они делают вид, что не понимают, что рынок энергетики достаточно закрытый и узкий. Все люди, которые работают на рынке не один год, друг друга знают. Как правило, либо из Комиссии уходят работать в частный сектор, либо наоборот - из частного сектора идут в Комиссию или министерство. Например, есть совет оптово-розничного рынка электроэнергии, членами которого являются все директора больших компаний, а также представители комиссии, министерства энергетики, Антимонопольного комитета. Понятно, что они все знакомы. Но если я с кем-то знакома, это же не свидетельствует о том, что я с ним вступила в преступный сговор. Но вся логика детективов строится именно на этом. Они говорят: "ну вы же знали, ну вы же могли...", - пояснила Одинец.

Как отметила адвокат, НАБУ выдвигает претензии не только прошлому составу Комиссии во главе с Дмитрием Вовком, но и действующему.

"В понимании детективов в НКРЭКУ продолжается "злочинна змова". У меня вопрос: а почему Комиссия должна была отменять формулу? Все суды установили, что она законна и обоснована, есть масса экспертиз, украинских и международных. На каком основании отменять? Если уж НАБУ хочет говорить о сговоре, то тогда, как минимум, стоит говорить о сговоре всего нового состава Комиссии, всех предыдущих членов, обоих министров энергетики, руководителя государственной регуляторной службы, Антимонопольного комитета, Минюста, который утвердил этот порядок", - резюмировала юрист.

Напомним,  формула "Роттердам+" прекращает применяться с 1 июля 2019 года после введения в Украине рынка электроэнергии.  20 июня Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с бизнесменом Ринатом Ахметовым договорился об отмене формулы расчета себестоимости тепловой электроэнергии "Роттердам+". Вместе с тем представитель Зеленского в Кабинете Министорв Андрей Герус объяснил, что формула фактически не действует с начала 2019 года.

Больше новостей о: НАБУ Дмитрий Вовк НКРЭКУ Роттердам+ Ирина Одинец

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