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22 июня 2019, суббота, 07:02 98
Политика 2019-06-22T07:02:02+03:00
Українські Новини
Новости дня: Зеленский против "кнопкодавов", "игнор" от Коболева, Юрфак без Портнова

Новости дня: Зеленский против "кнопкодавов", "игнор" от Коболева, Юрфак без Портнова

Cтуденты юрфака КНУ им. Шевченко не смогут услышать лекции Андрея Портнова, бывшего замглавы Администрации Виктора Януковича, юриста, который сейчас активно добивается осуждения экс-президента Порошенко и выиграл все суды в ЕС, отменив санкции против себя. После того, как протестующие против его назначения устроились под кабинетом ректора Губерского на ночь, тот быстро приехал в "красный корпус" и отменил назначение. Смущает только то, что среди протестантов были замечены руководитель крайне правых радикалов С14, "прославившийся" погромами ромом Евгений Карась, депутат Виктория Сюмар, которая баллотируется в списке "Евросолидарности", ряд персон из молодежной организации этой партии, рядовые порохоботы и заангажированные  сотрудники Института массовой информации, который раньше возглавляла Сюмар.  Да и  среди студентов были в основном историки, а не юристы, которым и должен был преподавать Портнов.  А было бы интересно спросить их, хотели бы они услышать лекции человека, выигравшего в европейских судах множество дел против команды Порошенко. Вдруг бы мы увидели митинг за его возвращение?

А Портнов тем временем сходил в госбюро расследований на допрос, как заявитель  в делах против Петра Порошенко.  Он рассказал, что Порошенко якобы пытался узурпировать власть, фальсифицировав документы о существовании коалиции. Всего ГБР по заявлению Портнова расследует уже 5 дел против бывшего Президента.

Еще один бывший Президент сегодня праздновал победу. Самый гуманный в Украине Печерский суд Киева установил, что Михаил Саакашвили беспрерывно проживал в Украине в течение 5 лет. Интересно почитать, как судьи объяснили факты высылки Михо из Украины. Но в любом случае, это открывает ему дорогу для баллотирования в Верховную Раду, куда Саакашвили ведет собственную политическую силу. Вот только его партия пока, по данным опросов, не набирает даже 1% голосов. И до выборов остался ровно месяц.

SOCIS и Комитет избирателей сегодня опубликовал очередные электоральные соцопросы.  Больших сюрпризов там нет - 47,6% готовы проголосовать за "Слугу народа", 12,4% - за "Оппоплатформу» Бойко, 8,8% -  за "Европейскую солидарность" Порошенко,  8,7% - за "Батьківщину" Тимошенко и 6,8% - за "Голос" Вакарчука. Правда стоит помнить, что Комитет избирателей в прошлом долгое время возглавлял нынешний нардеп от БПП Александр Черненко. Мы конечно свечку не держали, но у других социологов политсила Тимошенко опережает партию бывшего Президента.

Президент Зеленский  продолжает работать на избирателя и подал в Раду законопроект об ответственности за кнопкодавство – пока в виде штрафа в размере от 51 до 85 тыс. гривен. Интересно посмотреть, как за это будут голосовать народные депутаты, как старые так и новые.  А избиратель может даже попрекнуть Президента в излишней мягкости, многие хотели если не сажать нардепов за кнопкодавство, то, по крайней мере лишать мандата.

Не порадовал Зе и Национальный художественный музей. Там без излишнего восторга отнеслись к президентской инициативе передать ему здание Администрации на Банковой, после переезда последней в "Украинский дом". Музейщики считают, что здание на Банковой на соответствует их потребностям, но готовы вести диалог. Люди искусства тоже умеют торговаться.

"Нефтегаз" же продолжает ругаться с правительсвом Гройсмана. Коболев не собирается выполнять последнее постановление по анбандлингу. Оправдание не меняется, это по прежнему мешает спорам в Стокгольмском арбитраже. Создается впечатление, что добровольно, глава "Нефтегаза" трубу не отдаст. Слово за Президентом и Западом.

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Больше новостей о: Украинский дом кнопкодавство Андрей Портнов Андрей Коболев Нефтегаз Украины Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Владимир Зеленский

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