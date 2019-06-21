подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.9
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Зеленский не будет блокировать запуск рынка электроэнергии в интересах Коломойского, – Петр Олещук
21 июня 2019, пятница, 18:12 678
Экономика 2019-06-21T18:21:01+03:00
Українські Новини
Зеленский не будет блокировать запуск рынка электроэнергии в интересах Коломойского, – Петр Олещук

Зеленский не будет блокировать запуск рынка электроэнергии в интересах Коломойского, – Петр Олещук

Петр Олещук. Фото: facebook.com/Петр Олещук
Петр Олещук. Фото: facebook.com/Петр Олещук

Политолог Петр Олещук, комментируя заявления Президента Украины на встрече с представителями украинского бизнеса 20 июня, пояснил, что Владимир Зеленский четко дал понять, что не будет блокировать запуск рынка электроэнергии с 1 июля.

Об этом политолог сообщил на своей странице в социальной сети Faсebook.

"Зеленский четко заявил - с запуском 1 июля нового рынка электроэнергии "роттердамская" формула потеряет свою актуальность. Со всеми своими плюсами и минусами. Этот тезис интересен по нескольким причинам. Во-первых, это действительно правда - в условиях нового рынка для формирования тарифов никакие формулы применяться не будут, цену электроэнергии составят спрос и предложение. Во-вторых, были посрамлены скептики, которые считают, что Зеленский в любом случае заблокирует введение нового рынка в интересах Коломойского", - написал Олещук.

По мнению политолога, Зеленский предпочел выполнение Украиной международных обязательств, одним из которых является введение новой модели рынка электроэнергии, а не защиты интересов близких к нему бизнесменов, в частности Игоря Коломойского.

"Для Коломойского недопущение рынка электроэнергии вопрос архипринципиальный. Сохранение госрегулирования тарифов для промпотребителей дает ему перспективу спецтарифов для энергоемкого ферросплавного производства, как это было в 2012-2014 годах. Когда Зеленский публично говорит о рынке электроэнергии, как о способе ухода от формульного ценообразования, он дает понять - между интересами "дружественного бизнеса" и международными обязательствами Украины он выбирает второе. И это, безусловно, сильный ход", - отметил Олещук.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электрической энергии должен быть введен 1 июля 2019 года. Запуск рынка является обязательством Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). Запуск рынка является условием сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и предоставления макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в текущем году.

Больше новостей о: Электроэнергия Президент Украины Владимир Зеленский Петр Олещук Новый рынок электроэнергии

Архив
Новости
Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа" 19:00
Три станции метро будут закрыты в Киеве вечером два дня подряд 18:42
Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении Администрации Президента 18:37
Кандидат в депутаты Панченко рассказала, как попала в список "Слуги народа" 18:30
Полиция начала расследовать обливание краской консульства Белоруси во Львове 18:13
больше новостей
Жара усилится, а потом резко похолодает: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
НБУ продолжает укреплять гривну второй день подряд 06:00
Град и шквалы: в части Украины объявлено штормовое предупреждение 11:10
Одессит заехал на пляж, но не смог выехать. Фото: Николай Пундик
Фото дня: "олень побережья" заехал на пляж на машине, но не смог выехать 21:46
больше новостей
КС признал конституционным роспуск Рады и назначение внеочередных выборов 16:10
ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба 14:26
Филарет. Фото: cerkva.info
На "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос, - СМИ 15:13
ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции 15:30
Зеленский подписал первый закон - об отпусках для усыновителей детей-сирот 11:17
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok