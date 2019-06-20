На открытии II Европейских игр покажут звезд оперы, дополненную реальность и вращающуюся сцену

Мультиспортивный форум II Европейские игры, который пройдет в Минске с 21 по 30 июня, откроется торжественной церемонией. Увидеть это яркое и масштабное шоу украинские телезрители смогут на "Интере" – в пятницу, 21 июня, в 22:00, сообщает пресс-служба "Интера".

Церемония открытияпройдетнаминском стадионе "Динамо", вмещающем более 22 тысяч зрителей. Организаторы обещают грандиозное шоу: уникальные декорации, сложные хореографические постановки и музыкальные номера создавались специально для данного события.

Чтобы воплотить все задумки сценаристов, установлено 1000 световых приборов, 3 тысячи квадратных метров экранов, 20 тонн сценических конструкций и 6 тонн звукового оборудования. А чтобы артисты во время действа могли летать, на стадионе установлен специальный подвес, используемый только на лучших цирковых площадках мира. Конечно, техническая команда позаботилась, чтобы все зрители смогли увидеть шоу во всем его многообразии из любой точки громадного стадиона, – сцена будет вращаться на 360 градусов.

Музыкальными гостямицеремонии станут: обладатель 6-октавного вокального диапазона ДимашКудайберген и всемирно известная оперная дива Анна Нетребко. За роялем в этот вечер будет популярнейший композитор, автор многих хитов Игорь Крутой. А вот имя звездного хедлайнера вечера организаторы держат в секрете.

Конечно, во время церемонии состоится традиционный парад атлетов, как и положено на мероприятиях подобного уровня. По стадиону пройдут сборные всех 50 стран Европы, участвующих в Играх. Одним из факелоносцев церемонии станет легендарный белорусский борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР Александр Медведь. Редкое совпадение, но он же зажигал факел "Олимпиады-80", которая проходила на этом стадионе в 1980 году.

Часть шоу будет посвящена истории, традициям и природе Беларуси. Зрители и гости церемонии смогут лучше познакомиться со страной-хозяйкой Игр, а также с выдающимися людьми, которые здесь родились. Впервые в истории проведения подобных мероприятий будет использованатехнология дополненной реальности: зрители, скачавшие специальное приложение, увидят в 3D-формате живописные уголки страны и ее обитателей. Команда обещает использовать новшество и в трансляции, чтобы телезрители тоже ощутили особый эффект присутствия.

Стать частью главного спортивного праздника года украинские зрители смогут уже в эту пятницу: 21 июня в 22:00 на "Интере" начнется трансляция церемонии открытия II Европейских игр. Комментировать событие будут телеведущий и руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова.

Европейские игры. Фото: "Интер"

Трансляции соревнований Европейских игр-2019 смотрите на телеканалах "Интер" и НТН. В Минске будут разыграны 200 комплектов наград в 15 видах спорта и 23 дисциплинах, а в 8 видах спорта – лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.Болейте за украинскую сборную, наши спортсмены среди фаворитов турнира! Спортивные эксперты прогнозируют сборной Украины 3-4 медали ежедневно – новая история мирового спорта пишется на наших глазах!

Полное расписаниетрансляций Европейских игр-2019, основные новости и лучшие моменты главного спортивного события года – на сайте minsk2019.inter.ua

Трансляции соревнований Европейских игр-2019 смотрите на телеканалах "Интер" и НТН. В Минске будут разыграны 200 комплектов наград в 15 видах спорта и 23 дисциплинах, а в 8 видах спорта – лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.Болейте за украинскую сборную, наши спортсмены среди фаворитов турнира! Спортивные эксперты прогнозируют сборной Украины 3-4 медали ежедневно – новая история мирового спорта пишется на наших глазах!

Полное расписаниетрансляций Европейских игр-2019, основные новости и лучшие моменты главного спортивного события года – на сайте minsk2019.inter.ua