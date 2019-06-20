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20 июня 2019, четверг, 07:13 100
Политика 2019-06-20T07:13:02+03:00
Українські Новини
Новости дня: Загадочное самоубийство нардепа Тымчука. Портнов – снова профессор Киевского университета

Новости дня: Загадочное самоубийство нардепа Тымчука. Портнов – снова профессор Киевского университета

Утром 19 июня народный депутат Дмитрий Тымчук, известный активной антироссийской позицией, был обнаружен дома с простреленной головой. По версии его соратника Антона Геращенко – застрелился во время чистки оружия. Полиция расследует произошедшее как убийство. Главная интрига: кто обнаружил тело? Геращенко говорит: "жена". А полиция называет ее "гражданка, которая была в квартире". Соцсети сразу усомнились, что кадровый офицер запаса, закончивший военное училище, мог совершить самострел при чистке оружия.

Киевский национальный университет восстановил в должности профессора юриста Андрея Портнова. Без решения суда. Портнов начнет читать лекции с 1 сентября. Ему будут платить около 1 тыс. долларов в месяц со всеми надбавками.

Артем Сытник проводит свой отпуск в Греции недалеко от Салоник. Директор НАБУ решил отдохнуть, несмотря на то, что Зеленский дал ему 3 месяца, чтобы "показать результаты в громких расследованиях". Предыдущий отдых Сытника в Ровенской области расследует ГБР.

Выборы. Партия Зеленского остается лидером избирательной гонки. А вот Порошенко, по версии социологической группы "Рейтинг", опустился на грань проходного барьера. Вакарчук вошел в тройку лидеров с 8%. Оппозиция Бойко в 6 раз популярнее оппозиции Ахметова.

Зеленский уже сутки игнорирует приглашение ЛГБТ-сообщества присоединиться к Маршу равенства, который состоится в воскресенье. Ни один из спикеров Президента или его партии пока не сказал, пойдет ли кто-либо к геям и что новая власть думает об их правах.

Минобороны отозвало свои слова о том, что Зеленский уклонялся от службы в армии. Теперь в ответе на запрос они утверждают, что Зеленского на мобилизацию не призывали.

Жара в Украине спадет на следующей неделе. Ожидать похолодания стоит со вторника.

Вот видеозапись, которую второй день обсуждают соцсети. Непонятно кто прав: женщина, которая решила снимать на видео полицию, или полиция, которая ее задержала. В результате, ребенок 5 часов сидел в закрытой машине на жаре.

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