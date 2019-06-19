В Луганской области после купания в озере отравились десятки людей, а в Днипре змеи заползают прямо в подъезды

Искупавшись в озере, в Луганской области отравились десятки людей. Об этом сообщает "Фраза". В Рубежном Луганской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты "Фразы", тут на местном пляже "Малибу" у озера Песочное отравились 27 человек. Полиция считает, что люди отравились после купания в воде. Сообщается, что "17-18 июня в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 27 человек". Среди пострадавших сразу 22 ребенка. Уже открыто уголовное производство по ст. 242 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил охраны вод" и ст. 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

В ДТП с участием оперуполномоченного погибли три человека. Об этом сообщает "Миг". Следователи теруправления ГБР, расположенного в пгт. Мелитополе, расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба бюро. "Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Николаевка с участием автомобилей" ВАЗ 21099 "и" БМВ ". За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе. В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и, впоследствии, умерла в больнице. Милиционер, находившийся за рулем автомобиля марки "БМВ", задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку. Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 140 УК Украины ".

Обнаглели до предела: в Днипре змеи уже заползают в подъезды (Фото). Об этом сообщает "Наше місто". В Днипре сотрудники ГосЧС выловили змею в подъезде многоквартирного дома по адресу ул. Н. Данченко, 50. Об этом сообщает корреспондент "НМ", ссылаясь на Фейсбук-группу Приднепровский край. По словам днепрянки Ольги Лис, до этого змеи уже давно облюбовали это место. Так, ранее они облюбовали для зимовки тепловой пункт.

У жителя Краматорска нашли ящик гранат. Об этом сообщает "Главком". Подозреваемый утверждает, что "выловил" гранаты с помощью специального магнита из реки и хранил на всякий случай Сотрудники полиции изъяли ящик гранат у жителя Краматорска, который якобы "выловил" боеприпасы в реке. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Донецкой области. "В доме жителя Краматорска изъят ящик с гранатами. 40 гранат к подствольному гранатомету и еще несколько - обычных - мужчина "вытащил из реки". Именно такое объяснение будут проверять следователи в рамках открытого по факту уголовного производства", - говорится в сообщении. В частности, были изъяты гранаты ВОГ, Ф-1, РГД-5, а также небольшое количество патронов различного калибра. Подозреваемый пояснил, что "выловил" все это с помощью специального магнита из реки и хранил на всякий случай.

Кировоградщина: аистята едва не погибли от голодной смерти. В Голованевске бойцы местного подразделения спасли аистов, которые остались без попечения родителей. Об этом сообщает "Утренний город". На территории Центральной районной больницы Голованевская к гнезду с аистами несколько дней не наведываются их родители. Руководство больницы обратилось к спасателям с просьбой снять птенцов, чтобы спасти их от голодной смерти. Бойцы 13-й Государственной пожарно-спасательной части Голованевская сняли птенцов из гнезда и передали на попечение работникам больницы.

В Днипре будут проверять слишком шумные заведения и дома. В Днипре муниципальные инспекторы совместно с правоохранителями будут проверять соблюдение допустимого уровня шума. Об этом сообщает "Днепр Час". Для этого создадут специальную комиссию, которая вместе с полицейскими будет проверять уровень громкости музыки в парках, скверах, на Набережной Днепра, в помещениях заведений, их открытых площадках, а также в жилых домах, гостиницах, придомовых территориях и тому подобное. Полиция и инспекторы будут реагировать на жалобы горожан. Для проверок будут использовать специальные приборы измерения шума. Во время проверки попадут заведения, находящиеся рядом или на территории так называемых защищенных объектов. Это - жилые дома и придомовые территории, лечебные и санаторно-курортные учреждения, дома-интернаты, учреждения образования и культуры, гостиницы и общежития. Также рейды могут посетить заведения общественного питания, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса, а также в парки, скверы и зоны отдыха, расположенные на территории микрорайонов и жилых домов. За превышение уровня шума инспекторы и правоохранители будут составлять соответствующие акты и протоколы. По закону, санитарные нормы для жилых комнат квартир, жилых помещений домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых людей и инвалидов, спальных помещений в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах днем ​​не должны превышать 55 децибел, ночью (с 22:00 до 8:00) - не более 45 дБ. Для прилегающих к жилым домам территорий - днем ​​до 70 дБ, ночью - до 60 дБ. Для площадок отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых людей и инвалидов, площадок детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений - до 60 дБ.

СБУ разоблачила сеть антиукраинских агитаторов с ячейкой в Николаеве. Разветвленная сеть имела сторонников в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах. Об этом сообщают "Николаевские новости". Сотрудники СБУ пресекли деятельность обширной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которая действовала в нескольких областях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. В спецслужбе утверждают, что сеть имела ячейки в Киеве, Одессе, Чернигове, Харькове, Николаеве, Житомире и Сумах, а координировали ее работу из России. Агитаторы использовали Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. "Они распространяли публикации с призывами к расшатыванию общественно-политической ситуации в стране, а также вербовали единомышленников для противоправной информационной деятельности", – говорится в сообщении. Также оперативники задокументировали, что агитаторы одним из заданий группы было обострить общественные настроения во время выборов в Верховную Раду и провоцировать националистов на протесты из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.