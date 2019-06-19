Власть знает о проблеме водоснабжения Донбасса, но решений не принимает, – энергоэксперт Корольчук

В опрос поставок воды для территорию Донецкой и Луганской областей уже давно вышел за пределы внутриполитического уровня Украины .

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"В конце концов все упирается в решение и контроль со стороны правительства этому вопросу. Проблема заключается в долгах, которые уже составляют более 300 млн гривен. И вроде подписано поручение правительству о необходимости восстановления и обеспечения поставок электроэнергии на объекты водоснабжения КП "Компания "Вода Донбасса". Также будто должны были предоставить предприятию статус "защищенного потребителя". Но несмотря на все решения правительства ситуация останутся нерешенными", - написал Юрий Корольчук.

По его словам, неудивительно, что население протестует, например, в Константиновке люди перекрывали автомобильную дорогу из-за отсутствия водоснабжения. С 27 мая без воды остались 6 населенных пунктов, среди них - Бахмут и Соледар.

"В целом проблема получила огласку после 23 мая, когда водоснабжение было прекращено в 16 населенных пунктах Донбасса. Именно тогда в соответствии с требованиями "Укринтерэнерго" оператором системы распределения было отключено электроснабжение Белокузьминовского насосной станции и насосной станции четвертого подъема Второго донецкого водопровода. При этом еще весь март и апрель правительство было "в курсе" проблемы, но банально не решало вопрос долгов КП "Компания "Вода Донбасса". По словам эксперта, параллельно с этим Совет Оптового рынка электроэнергии просил определить источники погашения долга "Воды Донбасса" за электроэнергию, а поставщик последней надежды – госкомпания "Укринтерэнерго" заявляла о возможном банкротстве именно из-за долгов "Воды Донбасса".

Юрий Корольчук сообщил, что жители Донецкой области уже даже обратились с петицией к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса". Хотя в данном случае решение вопроса находится исключительно в компетенции правительства, который будто принимает необходимые решения, но так и не может найти денег для погашения долга. "Именно поэтому люди многих городов Донбасса до сих пор сидят без воды", - подчеркнул Корольчук.

Как сообщалось ранее, вице-премьер-министр Украины и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил Министерству экономического развития и торговли предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса" (у предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию). Поскольку с 31 марта "поставщик последней надежды" "Укринтерэнерго" начал отключение от электричества компаний, в том числе, водоканалов, у которых есть задолженность по оплате за поставку электроэнергии.

31 мая состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором среди прочего анализировались работа предприятия "Вода Донбасса" и угроза отключения этой компании от электроэнергии за долги. Но никакого прогресса в решении проблемы с тех пор не было, со стороны Кабинета Министров Украины решение вопроса курирует вице-премьер-министр, министр регионального развития Геннадий Зубко.