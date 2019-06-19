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19 июня 2019, среда, 13:41 635
Экономика 2019-06-19T13:41:01+03:00
Українські Новини
Генеральный директор DCH Steel Виталий Баш возглавит также ДМЗ

Генеральный директор DCH Steel Виталий Баш возглавит также ДМЗ

Группа DCH Александра Ярославского сменит руководителя Днепровского металлургического завода (ДМЗ): генеральным директором предприятия станет Виталий Баш, который в настоящее время уже возглавляет рудник "Сухая Балка" и управляющую компанию горнометаллургического дивизиона группы DCH Steel.

Руководство DCH благодарит Геннадия Бергемана, ранее занимавшего пост гендиректора ДМЗ, за успешную адаптацию завода к системе корпоративных стандартов DCH. После приобретения предприятия группой DCН эта задача была поставлена перед ним наблюдательным советом ЧАО "ДМЗ" 13 апреля 2018 г. при подтверждении его управленческих полномочий на переходный период.

Виталий Баш приступит к выполнению обязанностей генерального директора Днепровского металлургического завода 19 июня 2019 г.

Решение руководства DCH о совмещении Башем позиций руководителя DCH Steel, ДМЗ и "Сухой Балки" обусловлено потребностью обеспечить согласованную работу всех звеньев этой бизнес-системы. В настоящее время экономический рост замедляется в глобальном масштабе, что для высокоглобализированной металлургической отрасли закономерно означает необходимость внедрения новых подходов к организации производства. А значит, об интеграции в единую производственную цепочку всех технологических операций и процессов от добычи руды до выплавки металла с прицелом на оптимизацию издержек и повышение показателей экономической и финансовой эффективности. Виталий Баш в качестве генерального директора DCH Steel, ДМЗ и "Сухой Балки" призван, прежде всего, решить задачу вертикальной интеграции предприятий горнометаллургического дивизиона.

Кроме того, DCH Investment Management (управляющая компания группы) и DCH Steel работают над программой комплексной и глубинной модернизации добывающего и сталеплавильного бизнеса, за реализацию которой будет отвечать DСН Steel. Напомним, что ранее группа DCH заявила о намерении в течение 5 лет вложить порядка $ 150-300 млн. в развитие технико-технологической базы ДМЗ и "Сухой Балки".

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