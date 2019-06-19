Реформа децентрализации - это одна из возможностей удержать людей на селе, - Бахматюк

Реформа децентрализации - это одна из возможностей удержать людей на селе. Об этом заявил владелец группы компаний "Укрлендфарминг", бизнесмен Олег Бахматюк в ходе дискуссии "Трудовая миграция: вызов для Украины", которую провела Европейская бизнес-ассоциация. Во время дискуссии представители власти и крупного бизнеса обменивались мнениями о путях решения проблемы трудовой миграции из Украины, сообщает УНИАН.



Олег Бахматюк, предприятия которого представлены в 22 областях Украины, считает, что децентрализация стала стимулом для развития сельских территорий: "Мы присутствуем в 600 населенных пунктах. Я считаю, что децентрализация - одна из самых успешных реформ, которая была сделана правительством. Потому что она дала возможность развиваться территории не только в направлении экономической, в направлении самодостаточности. Ничего так не побуждает к развитию, как возможность. Территория имеет возможность планировать, имеет возможность распоряжаться ресурсами и быть самостоятельной единицей. Ясно, что все зависит от людей, но в целом эта реформа очень хорошо работает".



Но без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, и украинские агропроизводители уже испытывают серьезный дефицит кадров на предприятиях отрасли.

"Во-первых людей стало гораздо меньше, мы тоже это понимать. Человек хочет получать качественный доступ ко всем услугам. А на селе меньше возможностей, если сравнить - я и о качестве образования, и качестве медицины, и качестве инфраструктуры. Соответственно человек тянется к тем территориям, где он это сможет получать. Это тоже государство должно понимать: оно готова держать инфраструктуру и вкладывать такие средства для содержания, или лучше было бы эти деньги инвестировать и сдержать людей на селе, что сделал Европейский Союз. Это один из подпунктов того, почему идут такие огромные дотации на аграрный сектор. Это сдерживание людей, это обустройство инфраструктуры, это создание условий, позволяющих спокойно на той же территории получать те же услуги, что и получает городской житель", - заявил Бахматюк.



Группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка является одним из лидеров аграрного производства в стране, одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из лучших работодателей, который обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины. Укрлендфарминг неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания, которая экспортирует свою продукцию в 40 стран мира.