подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
ONLINE
19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19 июня 2019, среда, 10:33 1031
Экономика 2019-06-19T10:33:01+03:00
Українські Новини
Реформа децентрализации - это одна из возможностей удержать людей на селе, - Бахматюк

Реформа децентрализации - это одна из возможностей удержать людей на селе, - Бахматюк

Реформа децентрализации - это одна из возможностей удержать людей на селе. Об этом заявил владелец группы компаний "Укрлендфарминг", бизнесмен Олег Бахматюк в ходе дискуссии "Трудовая миграция: вызов для Украины", которую провела Европейская бизнес-ассоциация. Во время дискуссии представители власти и крупного бизнеса обменивались мнениями о путях решения проблемы трудовой миграции из Украины, сообщает УНИАН.


Олег Бахматюк, предприятия которого представлены в 22 областях Украины, считает, что децентрализация стала стимулом для развития сельских территорий: "Мы присутствуем в 600 населенных пунктах. Я считаю, что децентрализация - одна из самых успешных реформ, которая была сделана правительством. Потому что она дала возможность развиваться территории не только в направлении экономической, в направлении самодостаточности. Ничего так не побуждает к развитию, как возможность. Территория имеет возможность планировать, имеет возможность распоряжаться ресурсами и быть самостоятельной единицей. Ясно, что все зависит от людей, но в целом эта реформа очень хорошо работает".

Но без поддержки государства сельским территориям становится все труднее удерживать людей от трудовой миграции, и украинские агропроизводители уже испытывают серьезный дефицит кадров на предприятиях отрасли.

"Во-первых людей стало гораздо меньше, мы тоже это понимать. Человек хочет получать качественный доступ ко всем услугам. А на селе меньше возможностей, если сравнить - я и о качестве образования, и качестве медицины, и качестве инфраструктуры. Соответственно человек тянется к тем территориям, где он это сможет получать. Это тоже государство должно понимать: оно готова держать инфраструктуру и вкладывать такие средства для содержания, или лучше было бы эти деньги инвестировать и сдержать людей на селе, что сделал Европейский Союз. Это один из подпунктов того, почему идут такие огромные дотации на аграрный сектор. Это сдерживание людей, это обустройство инфраструктуры, это создание условий, позволяющих спокойно на той же территории получать те же услуги, что и получает городской житель", - заявил Бахматюк.

Группа компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка является одним из лидеров аграрного производства в стране, одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из лучших работодателей, который обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины. Укрлендфарминг неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания, которая экспортирует свою продукцию в 40 стран мира.

Больше новостей о: Олег Бахматюк Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфарминг

Архив
Новости
"Роттердам+" закончился, - Герус 11:39
В оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, снаряды прилетели в детскую больницу, - СМИ 11:25
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
ГБР открыло пятое дело против Порошенко в связи с формированием коалиции в Раде, - Портнов 11:08
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
Автомобиль заехал на пешеходный мост в Киеве. Скрншот видео facebook.com/makahon
На новый пешеходный "мост Кличко" заехал Mercedes: полиция ищет нарушителя 17:50
больше новостей
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok