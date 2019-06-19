Киев профинансировал в 8 раз больше на Новую украинскую школу, чем предусматривают нормативы, - КГГА

Киев профинансировал в 8 раз больше средств на внедрение Новой украинской школы, чем предусматривают нормативы. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский, информирует портал kyivcity.gov.ua.\r\n"В этом году на внедрение концепции Новой украинской школы в учебных заведениях Киева предусмотрено 228,6 млн грн. Государство на эти нужды столицы в рамках субвенции выделило 51,4 млн грн. В свою очередь городские власти из бюджета города добавила еще 177,2 млн грн, что в 8 раз больше, чем предусматривает Постановление Кабинета Министров Украины", - отметил Валентин Мондриивский.\r\nОн добавил, что за эти средства в районах города продолжается закупка парт, дидактических материалов, мультимедийной техники, мебели и других составляющих нового образовательного пространства, чтобы будущим первоклашкам было интересно, комфортно и уютно в школе. Лучшие показатели освоения средств пока в Голосеевском и Шевченковском районах.\r\nВсего в городе в среднем на 1 ученика предполагается 7 тыс. грн для обеспечения норм Новой украинской школы.