Киев профинансировал в 8 раз больше на Новую украинскую школу, чем предусматривают нормативы, - КГГА

Киев профинансировал в 8 раз больше средств на внедрение Новой украинской школы, чем предусматривают нормативы. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский, информирует портал kyivcity.gov.ua.

"В этом году на внедрение концепции Новой украинской школы в учебных заведениях Киева предусмотрено 228,6 млн грн. Государство на эти нужды столицы в рамках субвенции выделило 51,4 млн грн. В свою очередь городские власти из бюджета города добавила еще 177,2 млн грн, что в 8 раз больше, чем предусматривает Постановление Кабинета Министров Украины", - отметил Валентин Мондриивский.

Он добавил, что за эти средства в районах города продолжается закупка парт, дидактических материалов, мультимедийной техники, мебели и других составляющих нового образовательного пространства, чтобы будущим первоклашкам было интересно, комфортно и уютно в школе. Лучшие показатели освоения средств пока в Голосеевском и Шевченковском районах.

Всего в городе в среднем на 1 ученика предполагается 7 тыс. грн для обеспечения норм Новой украинской школы.