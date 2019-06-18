Харьковский аэропорт Ярославского открыл сообщение с польским Краковом

Международный аэропорт "Харьков", принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в партнерстве с крупнейшим европейским лоукост-авиаперевозчиком Ryanair установил регулярное авиасообщение с польским городом Краков.

"Самая крупная авиакомпания Европы Ryanair в понедельник 17 июня запустила рейсы по направлению Харьков-Краков. Полёты в польский город будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам, время вылета - 13:25. Стоимость билетов в одну сторону без багажа начинается от 581 гривны", - сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Харьков", уточнив, что билеты на новый прямой регулярный рейс доступны путешественникам на сайте авиакомпании, в кассах аэропорта и билетных агентствах.

Польша - традиционно одно из самых популярных направлений среди пассажиров, пользующихся услугами Международного аэропорта "Харьков". К нынешнему моменту город имеет прямое регулярное авиасообщение с польскими городами Варшава, Катовице, Гданьск и Вроцлав.

Ранее на совместной пресс-конференции компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского и лоукост-авиаперевозчика Ryanair, их представители проанонсировали существенное расширение сообщения "первой столицы" Украины со странами европейского континента.

После открытия регулярного сообщения с Краковом, крупнейший европейский лоукост-авиаперевозчик Ryanair с октября свяжет Харьков регулярным сообщением с Вильнюсом (Литва) и польским городом Познань. Рейсы в оба города будут осуществляться дважды в неделю, а билеты уже доступны путешественникам.

"Мы планируем связать Украину с 24 городами в 11 странах и перевозить в год 1,4 миллиона пассажиров", - рассказал о планах развития сотрудничества с украинскими аэропортами, среди которых и Харьков, Михал Качмажик, исполнительный директор RyanairSun.

"Открытие рейсов авиакомпании Ryanair из аэропорта "Харьков" - результат длительных переговоров. Начало сотрудничества с Ryanair открывает большие возможности для расширения маршрутной сети харьковского аэропорта, ведь эта лоукост-авиакомпания является крупнейшим авиаперевозчиком в Европе", - рассказал о перспективах расширения сообщения Харькова со странами Европы и мира в партнерстве с ведущим европейским авиаперевозчиком Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского.

Ирландская авиакомпания Ryanair - крупнейший европейский лоукост-перевозчик. Свыше 450 ее воздушных судов летают на более чем 1600 направлениях, связывая регулярным сообщением 215 аэропортов 34 стран. В 2018 году Ryanair обслужил 139,2 миллионов путешественников.

Международный аэропорт "Харьков" (hrk.aero) – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников. В 2018 году Международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова анонсировал дальнейшее расширение сети перелетов наряду с увеличением числа партнерских авиакомпаний. Общее число вылетов на международных авиарейсах в 2018 году достигло 3 139, по пассажиропотоку Международный аэропорт "Харьков" входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

В 2019 году международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок - WizzAir, TurkishAirlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUpAirlines, ButaAirwaysи многие другие.