Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины выдвинули в депутаты известного правозащитника

17 июня в городе Прилуки Черниговской области ветераны АТО, солдаты и волонтеры выдвинули своего кандидата в Верховную Раду – известного правозащитника и общественного деятеля Сергея Коровченко.

"Мы с побратимами решили поддержать Сергея Коровченко, потому что увидели его реальную помощь Вооруженным Силам Украины. Также он помогает различным волонтерским организациям, которые передают помощь на передовую. Неоднократно помогал нашей воинской части, которая находится в городе Прилуки. Мы видим, что это человек чести и совести", - заявил во время выдвижения ветеран АТО Павел Сакадьол.

По словам волонтеров, им необходим представитель, который будет работать над усилением обороноспособности страны, а также помогать солдатам на передовой.

"Сергей Коровченко - это человек, который не словом, а делом помогает нашим ребятам на фронте. На многочисленные обращения о предоставлении помощи мы никогда не слышали отказа, ни в день, ни ночью. Работа волонтеров была бы невозможна без таких настоящих патриотов. От имени волонтерской организации и воинов-защитников я хочу поблагодарить Сергея Коровченко за помощь. Мы поддерживаем его кандидатуру в народные депутаты. С такими политиками Украина станет сильной, и мы победим врага. Победа будет за нами!", - завил во время выдвижения председатель общественной организации "Патриот Прилуки" Александр Дуденок.

Сергей Коровченко баллотируется по 210 одномандатному избирательному округу, в который входят Прилуцкий, Бобровицкий и Козелецкий районы Черниговской области. Основанная им общественная организация "Оновлення" занимается правозащитной деятельностью и решением социальных проблем жителей Черниговщины.