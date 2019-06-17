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17 июня 2019, понедельник, 12:52 323
Верховная Рада и партии 2019-06-17T12:52:52+03:00
Українські Новини
Среди руководителей комитетов ВР наиболее эффективные - Галасюк, Третьяков, Гопко

Среди руководителей комитетов ВР наиболее эффективные - Галасюк, Третьяков, Гопко

Верховна Рада Украины Фото: КГГА
Верховна Рада Украины Фото: КГГА

Наиболее успешными руководителями комитетов Верховной Рады по количеству принятых законопроектов являются народные депутаты Виктор Галасюк, Александр Третьяков и Анна Гопко. Об этом свидетельствуют данные Общественной сети "Опора".

В частности, в первые три года работы парламента председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк стал инициатором 48 принятых законопроектов. Председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков инициировал 22 принятых законопроекта. Председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко инициировала 19 принятых законопроектов.

По данным другого исследования, проведенного Институтом публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ, целью которого стал анализ законодательной активности Верховной Рады в течение VIII сессии в 2018 году, ТОП-10 депутатов Верховной Рады по эффективности выглядел следующим образом: Ирина Луценко - 4 собственных законопроекта + 8 в соавторстве; Олег Ляшко- 3 собственных + 6 в соавторстве; Нина Южанина - 3 собственных + 4 в соавторстве; Михаил Довбенко- 3 собственных + 4 в соавторстве; Сергей Пашинский (НФ) - 2 собственных + 6 в соавторстве; Андрей Вадатурский - 3 собственных + 3 в соавторстве; Ирина Геращенко- 2 собственных + 5 в соавторстве; Александр Третьяков - 3 собственных + 2 в соавторстве; Олег Кулинич- 2 собственных + 4 в соавторстве, Максим Бурбаки - 0 собственных + 7 в соавторстве.

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