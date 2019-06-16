В Луганской области полиция задержала боевика "ЛНР"

В Луганской области в городе Попасная правоохранители задержали жителя города Лисичанск, который в базе полицейских числился как лицо, которое принимало участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.\r\nТак, по словам задержанного, в 2014 году принял предложение своего родственника и решил вступить в незаконное вооруженное формирование "Призрак" пророссийской организации "ЛНР".\r\n"Во время пребывания в батальоне мужчина с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков, расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан", - рассказали в полиции.\r\nОтмечается, что через неделю мужчина покинул ряды бандформирования, потому чот был вызван на постоянное место работы.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=sjAi_XXjc3g#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПравоохранители открыли уголовное производство по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Херсонской области задержали боевика "Самообороны Крыма".\r\nРанее в Луганской области задержали причастную к боевикам "ЛДНР" женщину.