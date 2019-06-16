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16 июня 2019, воскресенье, 21:55 42
Силовые структуры 2019-06-16T21:55:27+03:00
Українські Новини
В Луганской области полиция задержала боевика "ЛНР"

В Луганской области полиция задержала боевика "ЛНР"

В Луганской области в городе Попасная правоохранители задержали жителя города Лисичанск, который в базе полицейских числился как лицо, которое принимало участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, по словам задержанного, в 2014 году принял предложение своего родственника и решил вступить в незаконное вооруженное формирование "Призрак" пророссийской организации "ЛНР".

"Во время пребывания в батальоне мужчина с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков, расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан", - рассказали в полиции.

Отмечается, что через неделю мужчина покинул ряды бандформирования, потому чот был вызван на постоянное место работы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Херсонской области задержали боевика "Самообороны Крыма".

Ранее в Луганской области задержали причастную к боевикам "ЛДНР" женщину.

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