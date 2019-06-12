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12 июня 2019, среда, 13:09 53
Силовые структуры 2019-06-12T13:09:59+03:00
Українські Новини
В Херсонской области задержали боевика "Самообороны Крыма"

В Херсонской области задержали боевика "Самообороны Крыма"

Правоохранители задержали в Херсонской области боевика "Самообороны Крыма".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции Крыма совместно с представителями пограничной службы Украины обнаружили 35-летнего боевика. Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Полицейские разоблачили гражданина на КПВВ "Каланчак", - сказано в нем.

Мужчину задержали, когда он вернулся на подконтрольную территорию, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины.

"Мужчина объяснил, что хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина", - сказано в сообщении.

Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований), что наказывается лишением свободы до 8 лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца.

Как сообщали Українськi Новини, в Луганской области задержали причастную к боевикам "ЛДНР" женщину.

Ранее боевик "ДНР" добровольно сдался полиции в Донецкой области.

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