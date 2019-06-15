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15 июня 2019, суббота, 17:14 534
Экономика 2019-06-15T19:15:01+03:00
Українські Новини
"Метинвест" построит кислородный комплекс в Мариуполе

"Метинвест" построит кислородный комплекс в Мариуполе

Зеленский на подписании контракта
Зеленский на подписании контракта "Метинвеста" с Air Liquide. Фото: metinvestholding

Группа "Метинвест" подписала контракт с Air Liquide, мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения. На Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) имени Ильича построят самую современную воздухоразделительную установку в Украине. Комплекс обеспечит потребности комбината в кислороде, необходимом для производства чугуна, сообщает официальный сайт "Метинвеста".

В запуске проекта приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, вице-президент по операционному блоку Air Liquide Ласад Джауани и генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Общие инвестиции в строительство комплекса составят 78,3 млн долларов США. Под проект привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).

Мощность воздухоразделительной установки составит 25 тысяч кубометров кислорода в час. Инфраструктура комплекса включает станцию газификации с хранилищем жидкого кислорода, испарителем и двумя насосами. Автоматизированная установка позволит снизить расход энергоресурсов на 20%.

Оборудование для проекта поставит Air Liquide, а реализован он будет специалистами "Метинвест Инжиниринг" и ММК имени Ильича. На время строительства будет создана тысяча дополнительных рабочих мест. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

Подписание контракта происходило на площадке сталелитейного комплекса МНЛЗ №4, запущенного в марте. Разработанный с учетом новейших технологий и соблюдением европейских экологических стандартов, он стал самым масштабным объектом промышленного строительства за годы независимости Украины. Проект обошелся Метинвесту в 150 млн долларов США, а оборудование для него поставила австрийская компания Primetals Technologies, мировой лидер в области решений для металлургических предприятий.

"Я хочу поблагодарить Изабель Дюмон, наших французских партнеров за веру в стабильность Украины, в то, что мы свободное демократическое государство. Мы можем говорить о больших инвестиционных проектах в Украине. Сегодняшний сигнал - это очень важный сигнал для всего мира, что всем странам нечего бояться. Это важный инвестпроект для Украины и для Мариуполя. То, что показало нам сегодня это прекрасное предприятие, доказывает – у нас прекрасная страна и достойные люди", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Участие французской компании в этом проекте Группы "Метинвест" демонстрирует нашу веру в возможности города. Мариуполь становится все более и более привлекательным, несмотря на влияние конфликта на Донбассе. Обновление металлургического комплекса, инвестиции в промышленность будут придавать новых сил Мариуполю, развивать рабочие места в городе. А это значит – укреплять территориальную целостность Украины. Мы уверены: Украина и Франция и в дальнейшем будут идти вперед к новым целям и свершениям", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Мы модернизируем не только основное производство, но и вспомогательную инфраструктуру. Последний раз подобный проект был реализован еще в докризисном 2007 году. Впервые за 12 лет мы построим производственный комплекс своими силами. Компания Air Liquide – наш давний партнер, который производит самое современное оборудование. Под проект удалось привлечь зарубежное финансирование. Все это говорит о том, что "Метинвесту" доверяют. А сейчас самое подходящее время, чтобы сделать украинскую металлургию конкурентоспособной на мировом рынке", - подчеркнул генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Мы рады, что "Метинвест" выбрал нас для этого проекта. Новый контракт подтверждает нашу способность предоставлять передовые инженерные решения, которые являются безопасными, надежными и высокоэффективными для наших клиентов", - сообщил вице-президент по операционному блоку Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауани.

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