Дмитрий Раимов: приходить в тапках и кроссовках в государственные институции – это цирк

Завуч школы журналистики, украинский телеведущий, политолог, известный блогер Дмитрий Раимов прокомментировал инициативу команды президента Владимира Зеленского разрешить посещать Администрацию Президента без соответствующего дресс-кода. В частности, он назвал это неуважением к институциям государства. \r\nОб этом он написал у себя в Facebook.\r\nВ Администрации Президента разрешили приходить в шортах. Не смотря на то, что я хожу в кроссовках и не очень люблю официальный стиль, я понимаю главное.\r\nУважение к институтам государства. Приходить в тапках и кроссовках в государственные институции – это цирк.\r\nТак давайте АП переведем в здание цирка на Победы.\r\nГосударственное здание требует уважение ни к себе. А к государству. И в нем нет места волосатым ногам.\r\nВ шортах ты будешь решать вопросы войны и мира? Или ты в шортах придешь на совещание генералов? Бред.\r\n