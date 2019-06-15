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15 июня 2019, суббота, 13:08 77
Президент 2019-06-15T13:08:52+03:00
Українські Новини
Дмитрий Раимов: приходить в тапках и кроссовках в государственные институции – это цирк

Дмитрий Раимов: приходить в тапках и кроссовках в государственные институции – это цирк

Раимов Дмитрий Фото:112
Раимов Дмитрий Фото:112

Завуч школы журналистики, украинский телеведущий, политолог, известный блогер Дмитрий Раимов прокомментировал инициативу команды президента Владимира Зеленского разрешить посещать Администрацию Президента без соответствующего дресс-кода. В частности, он назвал это неуважением к институциям государства. 

Об этом он написал у себя в Facebook.

В Администрации Президента разрешили приходить в шортах. Не смотря на то, что я хожу в кроссовках и не очень люблю официальный стиль, я понимаю главное.

Уважение к институтам государства. Приходить в тапках и кроссовках в государственные институции – это цирк.

Так давайте АП переведем в здание цирка на Победы.

Государственное здание требует уважение ни к себе. А к государству. И в нем нет места волосатым ногам.

В шортах ты будешь решать вопросы войны и мира? Или ты в шортах придешь на совещание генералов? Бред.

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