Новости дня: НКРЭКУ вне закона, неудержимые "Слуги народа" и военнообязанный Саакашвили

Конституционный Суд (КС) перед тем, как расставить точки над "и" в вопросе досрочных выборов, наделала изрядного шороху в энергетике. Он признал незаконным создание Порошенко в 2014 году Национальной комиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ) – формально независимого органов, который определяет большинство тарифов на газ, электричество и комуслуги в стране. Суд считает, что Президент не имел полномочий создавать такой орган. Кроме того, есть еще ряд претензий к законодательным нормам, регламентирующим деятельность НКРЭКУ и их соответствие Конституции. Пока до конца не ясно, как решение суда скажется на отрасли, и не приведет ли это к тарифному коллапсу. Представитель Зеленского в Кабинете Министров Украины Андрей Герус поспешил успокоить украинцев, что ряд пунктов решения КС вступают в силу толко с 2020 года и есть время исправить законы.

Еврокомиссар Европейского Союза (ЕС) по энергетике съездил Москву обсудить "украинский вопрос". Европа очень не хочет нового раунда украино-российской газовой войны этой зимой. Россияне заверили его, что готовы возобновить трехсторонние переговоры с ЕС и Украиной в середине сентября. В Москве также сказали, что рассчитывают подписать с Украиной мировое соглашения спора в Стокгольмском арбитраже и урегулировать спор. "Нефтегаз" ответил, что никаких предложений не получал, и от решений Стокгольма отказываться не собирается. Но чем ближе 2020 год, а вместе с ним и прекращение действия текущего транзитного контракта, тем больше будет давления на Украину, в том числе и со стороны европейцев. И главный вопрос, кто будет в сентябре вести переговоры от Украины после выборов?

Тем временем рейтинг "Слуги народа" уже превысил 50%. 51,3% - именно столько украинцев хотят проголосовать за партию Зеленского по опросу компании Socis. Неожиданно высокие место получила партия Порошенко – 9,5%, у "Оппоплатформы" - 9,2%. По другим опросам, партия Бойко опережает "Евросолидарность". Правда смущает то, что опрос был проведен совместно с Комитетом избирателей Украины, чей многолетний глава сейчас депутатствует от БПП. У "Батькивщины" - 8,7%, на грани прохождения партия Смешка – 5%, и "Голос" Вакарчука – 4,9%. "Слуга народа" показывает завидную "тифлоновость", несмотря на все старания оппонентов негатив не сказывается на их рейтинге.

Украина стала должна еще на 1 млрд евро больше, размести очередные еврооблигации. Ставка – 6,5%. Эта наиболее дешевые деньги, если сравнивать с другими нашими еврооблигациями. Но это в 4 раза выше, чем аналогичные бумаги Литвы и России. Для кого-то "зрада", а для кого-то "перемога".

Михаил Саакашвили стал военнообязанным. Он прошел медкомиссию и стал на учет в Святошинском военкомате г. Киева и у него есть шанс еще раз повоевать против Путина. Забавно, что даже на медкомиссии он не прекращал агитацию, пообещав сотрудникам военкоматов большие зарплаты.

Жара пока не собирается оставлять Украину, ни на выходных, ни на следующей неделе. Разве что на севере и западе Украины возможно небольшое похолодание до 27-32, в других областях по прежнему будет 30-35 градусов. Иногда только грозовые дожди помогут украинца хоть ненадолго перевести дух. Дорогие подписчики, не забывайте пожалуйста о своем здоровье и опасности пожаров, нам дорог каждый из вас!

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