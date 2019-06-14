Правительство сделало все кадровые назначения, необходимые для запуска реформы энергорынка

Кабинет Министров Украины назначил Константина Петриковца директором госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое будет покупать электроэнергию, произведенную по "зеленому" тарифу. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №428-р от 12 июня 2019 года, опубликованном на правительственном интернет-портале.

Ранее правительство назначило Владимира Евдокимова директором госпредприятия "Оператор рынка", которое будет отвечать в новом рынке электроэнергии за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок. Таким образом, Кабмин сделал все кадровые назначения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

Согласно постановлению Кабмина от 17 апреля 2019 №324 было создано ГП "Гарантированный покупатель" на базе филиала "Гарантированный покупатель" ГП "Энергорынок". Кабмин постановлением от 22 мая 2019 №455 утвердил Устав ГП "Гарантированный покупатель". На него, согласно Закону "О рынке электроэнергии", возложены функции закупки по установленному "зеленому" тарифу всей электроэнергии, производимой на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии, и ее продажи на рынке.

Напомним, согласно Закону "О рынке электроэнергии", с 1 июля 2019 стартует второй этап реформы рынка электроэнергии - либерализация оптового рынка. Закон Украины "О рынке электроэнергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электрической энергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом. Реформа в сфере энергетики - одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.