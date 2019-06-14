На Тернопольщине активисты ПЦУ захватили храм: верующие УПЦ отстаивают свои права в суде

В селе Мусоровцы Збаражского района Тернопольской области активисты Православной Церкви Украины захватили Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ на странице в соцсети Facebook.

Верующие отстаивают свои права в суде, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Юридический отдел и пресс-службу Тернопольской епархии.

8 июня прихожане впервые вынуждены были молиться на улице, поскольку их в церковь не пустили представители ПЦУ, которые спилили болгаркой и заменили замки на дверях храма.

Конфликт вокруг храма начался еще во время его освящения, десять лет назад. Сейчас редставителям ПЦУ удалось достичь своего, при поддержке местных властей и бездействия полиции, выставить прихожан УПЦ, которые построили и годами отстаивали свою церковь, на улицу.

"Еще зимой этого года в местном клубе произошли незаконные сборы территориальной общины села, куда реальных прихожан храма не допустили. Посетить собрание удалось юристу епархии, который пытался предупредить о незаконности любых решений относительно религиозной общины УПЦ, однако его проигнорировали", - говорится в сообщении Юридического отдела.

После этого собрания, на котором было принято решение о "переводе" общины в ПЦУ, полиция пыталась не допустить прихожан и священнослужителя на богослужение в Свято-Покровский храм. Однако после общения со священником, верующим разрешили зайти в храм. Дождавшись перерегистрации прихода, которую провел глава Тернопольской ОГА С. Барна, активисты, возглавляемые клириком ПЦУ Иваном Боднарем и секретарем сельсовета Марией Смык, храм захватили.

В тот же день, 8 июня, прихожане подали заявление в правоохранительные органы по факту незаконного вторжения на территорию их храма. Через два дня члены религиозной общины УПЦ поинтересовались в отделении полиции, внесли ли данные по их заявлению в Единый реестр досудебных расследований. Не получив четкого ответа, верующие вынуждены были обратиться в суд.

14 июня Збаражский районный суд рассмотрит иск о бездействии сотрудников правоохранительных органов, который подали члены религиозной общины Свято-Покровского храма УПЦ.

Религиозная община УПЦ, получив все разрешительные документы, рядом со старинным деревянным храмом XVIII века, в котором продолжала служить, начала строительство новой церкви в 1996 году. Исключительно за счет прихожан, при настоятельстве протоиерея Иоанна Пивоварчука, который более 40 лет служил на этом приходе, строительство велось более 10 лет.

6 сентября 2009 года архиепископ Тернопольский и Кременецкий Сергий освятил Свято-Покровский храм.

Вскоре, 30 октября, Тернопольская власть зарегистрировала общину УПЦ КП, после чего и произошла первая попытка захвата храма.

Владыка Сергий в своем рапорте на имя Предстоятеля тогда так описывал ситуацию: "15 ноября 2009 года под руководством Тернопольского священника УПЦ КП Анатолия Зинкевича в село прибыла группа духовенства и мирян, которые совершили попытку захвата Свято-Покровского храма. В храм им ворваться не удалось, поскольку в нем после богослужения остались люди для обсуждения, мирного решения данной проблемы, которая назревала. В течение определенного времени, принимая на себя все силовые удары, наши люди дальше входной двери захватчиков не пустили. Среди наших верующих есть пострадавшие физически, морально, и материально. Милиция стояла в стороне до тех пор, пока нападавшие не начали бить наших людей, лишь тогда стала препятствовать в дверях сторонникам УПЦ КП и отстранила их. После этого священник Зинкевич (УПЦ КП – ред.) на церковном дворе обратился к людям с проповедью, в которой призвал брать ломы, ломать церковные двери и захватывать церковь, обижал чувство православных верующих, наше духовенство и прихожан.

Все это творилось на глазах представителей власти, которые были в роли наблюдателей. Глава и работники сельского Совета поддерживали сторону захватчиков".

30 ноября того же года на собрании села, собранного по инициативе УПЦ КП, областной и районной власти, в присутствии главы Збаражской райгосадминистрации, было принято решение о проведении богослужений - религиозной общиной УПЦ КП в старой церкви, приходу УПЦ - в новопостроенной церкви. Это решение согласовали обе религиозные общины.

"Апогеем произвола и беззакония стали события 3 января 2010 года: выбитые окна, разбитые дубовые двери, следы крови на стенах церкви - все это результат штурма храма боевиками под председательством нынешнего депутата Верховной Рады Украины от партии "Свобода" Михаила Гловка. После того, как нападавшим удалось полностью разбить двери, они начали палками бить прихожан храма. Лишь после того, как один из прихожан от нанесенных ударов потерял сознание, и когда приехала "скорая", чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшему, штурм прекратился. Молодые люди организованным строем оставили территорию храма, выкрикивая угрозы вернуться большим числом и обязательно захватить храм. Через 10 лет их последователям (представителям ПЦУ, - ред.) это удалось", - говорится в сообщении Юридического отдела УПЦ.