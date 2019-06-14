подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
14 июня 2019, пятница, 11:53 375
Политика 2019-06-14T13:45:04+03:00
Українські Новини
В УПЦ заявили, что сторонники ПЦУ пытались срезать замки на их храме в Волынской области

В УПЦ заявили, что сторонники ПЦУ пытались срезать замки на их храме в Волынской области

Сторонники Православной Церкви Украины вечером 13 июня пытались захватить Свято-Успенский храм Украинской Православной Церкви в селе Доротище Волынской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел и пресс-службу Владимир-Волынской епархии, около 50 жителей села, верующие УПЦ, собралось на защиту своей церкви от посягательств активистов ПЦУ. Вместе с духовенством и благочинным протоиереем Михаилом Чупаком они помешали двум мужчинам, которые пытались болгаркой и молотком сломать церковные двери.

Более 10 священников ПЦУ, люди в камуфляжной форме и сотрудники правоохранительных органов наблюдали за происходящим со стороны.

Протоиерей Михаил потребовал составить протокол на взломщиков, которые вышли за ограду храма, когда их начали фотографировать и составлять протокол.

По данным епархии, инициировал «переход» храма под юрисдикцию ПЦУ глава Ковельского районного совета Андрей Броило.

Позже священнослужители ПЦУ и люди в камуфляже покинули село, а прихожане Свято-Успенской церкви организовывают дежурство у его стен.

 

Как сообщалось, предыдущая попытка захвата сторонниками ПЦУ храма УПЦ в селе Доротище состоялась во время богослужения 2 марта. Тогда все удалось уладить мирным путем.
Архив
Новости
Гриневич предлагает выделить 25 млрд гривен в 2020 для повышения зарплат учителям 13:34
Блокирование рынка электроэнергии является консервацией технологической отсталости экономики, – Кушнирук 13:32
На марше ЛГБТ в Киеве на следующих выходных ожидают 10 тыс. участников 13:32
Вакарчук забыл, что был депутатом: "Я не ходил во власть, а ждал 28 лет" 13:31 Видео
В Одессе "заминировали" более 20 многоэтажек и больниц: тысячи людей эвакуированы 13:10
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
На Киев надвигается гроза 16:56
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Пока +35: Синоптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара 06:00 Карта
больше новостей
Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность 15:30
Экс-судья КС Виктор Шишкин поддерживает идею Зеленского о введении института мировых судей 16:43
Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук 16:11
Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину 13:57
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok