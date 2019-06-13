Новости дня: Зе показал вторую сотню, Данилюк наступил на грабли Порошенко, а у нового начальника СБУ жена – гражданка России

Новости дня: Зе показал вторую сотню, Данилюк наступил на грабли Порошенко, а у нового начальника СБУ жена – г

Зеленский показал вторую сотню своего избирательного списка. Из первой он вычеркнул 4 человек. Во второй – лишь 35 проходных мест, судя по текущим рейтингам. Во второй сотне – 3 пресс-секретаря, 2 партнера Разумкова, и в целом – набор малоизвестных людей, которые, в основном, привыкли работать "вторым номером". Кто эти люди? – вопрошают политические журналисты и политически озабоченные граждане.

Второй день удивляет "всемогущий" Барышевский районный суд Киевской области. Вчера он лишил молодую авиакомпанию лицензии, а сегодня запретил замглавы НБУ Рожковой исполнять свои обязанности. Рожкову называют главным "мотором" национализации Приватбанка и едва ли не личным врагом Коломойского.

Между прочим – лишенная лицензии SkyUp продавала билеты на Париж в три раза дешевле, чем компания Коломойского МАУ. Совпадение?

Пока Барышевский райсуд "захватывает власть", Хозяйственный суд Киева разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen, запретив это делать всем остальным. Признав монополию на подобный вид упаковки за предприятием бывшего Президента Порошенко.

Новый начальник СБУ Баканов подтвердил, что его жена – гражданка России, которую Зеленский называет агрессором. Она закончила российский вуз и при распаде СССР получила российский паспорт. Баканов заверяет, что у жены "проукраинская позиция", но она не успела поменять паспорт за годы Независимости из-за коррумпированной системы.

Назначенный Зеленским секретарь СНБОУ Данилюк наступил на грабли Порошенко. Он приехал в зону ООС с пистолетом на бедре в окружении многочисленной охраны. Раньше над таким поведением смеялись Зеленский и компания. А теперь его люди делают то же самое.

Конституционный Суд пока не решил судьбу выборов. Но уже потерялся в сроках, когда он должен вынести решение по этому вопросу. Часть судей считают, что граничная дата – 29 июня, а часть – что 4 июля. В любом случае, раньше 20 июня КСУ не выдаст решения.

Зеленский, судя по всему, не перенесет офис Президента в Украинский дом. Большая делегация его проверила и "зарубила" по причинам безопасности и "прослушки".

Жара на этой неделе не спадет.

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