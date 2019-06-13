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13 июня 2019, четверг, 17:24 326
Политика 2019-06-13T17:28:22+03:00
Українські Новини
В Винницкой епархии УПЦ могут принять обратно 20 священников, запрещенных в служении, - СМИ

В Винницкой епархии УПЦ могут принять обратно 20 священников, запрещенных в служении, - СМИ

Винницкая епархия Украинской православной церкви призвала к покаянию перешедших в новую Православную церковь Украины священников.

Клирикам, перешедшим в ПЦУ, дали на принятие решения две недели, после чего их могут лишить сана, сообщает Центр информации УПЦ, пишет издание Взгляд.

Как сообщается, 20 клириков, которые в период с декабря 2018 года по март 2019 года перешли в новую церковную структуру, могут быть лишены сана.

"Мы вынуждены были прибегнуть к такой мере, чтобы побудить священнослужителей, отпавших от церковного общения, к покаянию и возвращению в лоно Украинской Православной Церкви. Сейчас мы с прискорбием констатируем, что до сих пор ни один из указанных клириков не проявил раскаяния", – отмечают в епархии.

Священнослужителей призывают к покаянию и отводят на принятие решения две недели.

"По истечении этого времени мы будем вынуждены ставить вопрос перед Священным Синодом УПЦ о лишении данных клириков священного сана", – предупреждают в Винницкой епархии.
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