ЕБРР отмечает эффективность реализованных проектов для малого и среднего бизнеса в рамках инициативы ЕС EU4Business

Европейский банк реконструкции и развития отмечает эффективность реализованных проектов для малого и среднего бизнеса в рамках инициативы ЕС EU4Business.

Об этом журналистам в ходе презентации "Фэшн рынок Великобритании: понимание, современные тренды и видение потребителей для успешного выхода на рынок" рассказала представитель ЕБРР, Аида Марущак. "Когда мы говорим об инициативе EU4Business, в рамках которой организовано данное мероприятие, и которая охватывает нашу деятельность по поддержке малого и среднего бизнеса, необходимо отметить важность трех ключевых факторов для дальнейшего развития бизнеса: улучшение доступа к рынкам, улучшение доступа к знаниям и улучшение доступа к финансам. Для разных направлений бизнеса есть возможность задействовать разные инструменты в рамках инициативы. Одним из таких рабочих инструментов является секторальная поддержка", - сказала она.

По словам Марущак, работа по секторальной поддержке была начата 2 года назад. В частности, было выбрано несколько ключевых секторов, среди них - производство одежды и обуви. По ее словам, при участии международных экспертов была разработана "дорожная карта отрасли" для того, чтобы поддержка данного сектора была целевой и в полной мере учитывала его специфику. Также идет активная работа по индивидуальным проектам поддержки компаний малого и среднего бизнеса (МСБ).

"В рамках формирования "дорожной карты отрасли" были выделены основные проблемы и пути их решения - необходимость повышения конкурентоспособности, продуктивности предприятий, а также эффективности внутреннего и международного маркетинга. По этим направлениям мы и двигаемся. Сегодняшнее мероприятие, знакомящее украинские предприятия МСБ с фэшн рынком Великобритании — лишь одно из ряда мероприятий, способствующих выходу украинских МСБ на внешние рынки. Великобритания выбрана не просто так. В прошлом году в сентябре, при финансировании ЕС и поддержке ЕБРР, у нас появилась возможность представить коллективный стенд украинских производителей и дизайнеров на выставке в Бирмингеме. Мы наладили бизнес контакты, чтобы дальше двигаться на этом интересном рынке", - отметила Аида Марущак.

По словам представителя ЕБРР, продолжается работа по организации торговых миссий совместно с Офисом по продвижению экспорта и Министерством экономического развития и торговли Украины. "При поддержке ЕС и ЕБРР в феврале 2019 была организована миссия во Францию для производителей одежды, которая имела очень большое значение, так были организованы "B2B" встречи для налаживания партнерских отношений. В рамках работы миссии был организован первый бизнес визит украинских дизайнеров и производителей на выставку Premier Vision для обучения инструментам эффективного выхода на рынок", - рассказала Марущак. В июле 2019 при поддержке ЕС, ЕБРР и Ассоциации легкой промышленности Германии стартует миссия в Германию для компаний-производителей одежды. В рамках миссии планируется проведение нескольких серьезных мероприятий и "B2B" встреч.

Также, по словам Марущак, на данный момент продолжаются 2 проекта по поддержке кластеров украинских производителей одежды и обуви в Хмельницком и во Львове, и в целом идет активное движение по ранее разработанному плану. "Благодаря финансированию нашего основного партнера - Евросоюза, по состоянию на сегодня мы говорим о более чем 1 тыс. реализованных проектов для малого и среднего бизнеса. Мы работаем индивидуально с компаниями, и уже видим первые результаты: более 60% компаний удваивают свои обороты и 44% компаний рассматривают выход на экспорт", - отметила представитель ЕБРР.

В свою очередь, директор по международным продажам, Fashion, ITE GROUP (Великобритания), руководитель международного сегмента выставок Pure London & Pure Origin, Мириам Кернот Осборн отметила разнообразие трендов на британском рынке моды и серьезные перспективы на нем для украинских предприятий легкой промышленности. "Тренды на рынке Великобритании очень разнообразные, так как Великобритания сама мультикультурная, мультинациональная страна и мы любим делать покупки. Например, Лондон, когда мы говорим о центральном Лондоне — это та часть города, которая любит все новинки, очень современна, иногда даже хипстерская. Если мы говорим о Челси - это тот район, который любит классический лакшери стиль, если мы говорим о Северном Лондоне - в этом районе люди любят неклассическую одежду, готический стиль и другие новинки", - сказала она.

По словам Осборн, в Украине много хороших брендов. Украинские производители легкой промышленности способны поставлять на рынок Великобритании привлекательные и доступные по цене товары, которые будут интересны и британским магазинам, и британским покупателям. При этом, по ее словам, очень важным является выбор надежных и правильных партнеров, которые могут поддержать украинских производителей при выходе на рынок Великобритании.