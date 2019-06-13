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13 июня 2019, четверг, 10:37 481
Экономика 2019-06-13T10:38:55+03:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии повысит конкуренцию в новом рынке, - Ковальчук

Импорт электроэнергии повысит конкуренцию в новом рынке, - Ковальчук

Импорт электроэнергии, который станет возможным после реформы электроэнергетики с 1 июля 2019 года, повысит конкуренцию на рынке. Об этом пишет эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего Адриан Прокип.

"Есть разные пути предотвращения злоупотреблений участниками рынка (электроэнергии - ред.). Один из наиболее эффективных - импорт. Сегодня возможность импорта электроэнергии фактически заблокирована на регуляторном уровне. Но с запуском рынка, он (импорт электроэнергии - ред.) будет свободно осуществляться", - пишет А.Прокип в статье "Страх и ненависть на рынке электроэнергии".  
Данную точку зрения поддерживает руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Прошу обратить внимание, что с 1 июля 2019 года в нашу страну станет возможным (наконец-то) импорт электрической энергии", - написал В.Ковальчук на своей странице в Facebook.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2315285258743988&id=100007876094707 

По мнению Ковальчука, импорт электроэнергии может стать дополнительным фактором, повышающим конкуренцию на рынке электроэнергии.

В свою очередь, Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что у него есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений.

"Мы имеем все необходимые инструменты чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства - как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка", - заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ. 
С 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Антимонопольный комитет Украины намерен отслеживать процесс формирования предложений электроэнергии, условия договоров и специфику ценообразования на этих рынках. Это сделает невозможным доминирование отдельных компаний на рынке и установление экономически необоснованных цен. 
Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели. 
  От своевременного введения второго этапа реформы зависит получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС (500 млн. евро) и кредита Мирового банка (500 млн. евро).

Больше новостей о: Энергетика Укрэнерго импорт электроэнергии Всеволод Ковальчук Антимонопольный комитет Украины Адриан Прокип Татьяна Кулешова

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