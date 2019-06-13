подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 июня 2019, четверг, 09:21 667
Судебная власть 2019-06-13T09:21:02+03:00
Українські Новини
Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине

Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине

Совет Европы сделал экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 года, и проверил соответствие реформы европейским стандартам и рекомендациям.

Как сообщается в отчете, опубликованном на сайте СЕ 10 июня, "впечатляющие усилия в принятии законодательных изменений заслуживают высокой оценки. На законодательном уровне, и в значительной степени также на институциональном уровне, цели, изложенные в Стратегии (судебной реформы), были достигнуты".

Эксперты также отмечают высокую эффективность внедрения реформы "в сравнении с другими большими реформами в сфере правосудия и люстрационными процедурами".

По мнению Совета Европы результаты судебной реформы показывают "позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции".

Напомним, судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.

Больше новостей о: Совет Европы Судебная реформа

Архив
Новости
ГСА намерена обратиться в ГБР из-за восстановления начальника теруправления в Киевской области Бадахова 12:00
У Сергея Рыбалки родились двое сыновей. Фото: facebook.com/sergey.v.rybalka
У депутата Сергея Рыбалки родилась двойня 11:59
В "Укрлендфарминг" Бахматюка заявили о поддержке женщин, которые планируют делать карьеру в компании 11:39
Сегодня абитуриенты пишут ВНО по химии и заканчивают основную сессию 11:14
Барышевский райсуд запретил Рожковой исполнять обязанности по иску некоего Барташа, - СМИ 11:11
больше новостей
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
В зоне ООС в результате обстрелов ранили военного ВСУ 14:15
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
больше новостей
Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук 16:11
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность 15:30
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok