Новости дня: Соратник Зе неудачно пошутил о шутках Зе, популярный лоукостер остался без лицензии в разгар отпусков

В неудобную ситуацию попал советник Зеленского и уважаемый эксперт Андрей Герус. Вот видео, где он говорит, что Зеленский напрямую нигде не обещал снизить тарифы и отменить коррупционный "Роттердам+". Это были лишь шутки. Цитаты Геруса моментально завоевали Интерет, Facebook и стали мемом. Герусу пришлось извиниться и забрать свои слова. Ведь он не работал в "Квартале 95" и не знает, как правильно шутить.

Список кандидатов в депутаты от Зеленского стал редеть. Одессит Дмитрий Спивак и фехтовальщик Вадим Гутцайт отказались от проходных мест. А 25-летнюю киевскую тусовщицу Ирину Панченко исключили руководители "Слуги народа". Видимо, за откровенные фотографии в Facebook. А может, потому что у нее слабый опыт работы – всего лишь 3 года юристом. В команде Зеленского не расстраиваются по этому поводу. Они специально открыли списки, чтобы кандидаты прошли общественный контроль перед тем, как получат мандаты.

В разгар отпуском богом забытый районный суд в Киевской области лишил лицензии популярную лоукост-авиакомпанию SkyUp. Она обслуживает ряд внутренних и международных направлений, а также возит чартерами туристов на популярные южные курорты. Пассажирам беспокоиться нечего: пока авиакомпания выполняет все запланированные рейсы. Она подала апелляцию. И пока суд ее не рассмотрит, решение райсуда не вступает в силу. Основанием для отмены лицензии SkyUp стала жалоба пассажира на некачественные услуги. SkyUp действительно хуже всех выполняет расписание. Например, в мае компания выполнила по расписанию лишь два из трех запланированных рейсов. Хотя SkyUp говорит, что истец никогда не пользовался их услугами.

Свежие рейтинги не сильно изменили расклад сил в будущем парламенте. По данным замеров группы "Рейтинг", 135 мандатов "в списочной части" Рады получает Зеленский. На втором месте Бойко – у него 30 "штыков". Вакарчук выбил Смешко из 5-ки проходящих в парламент партий. Он может рассчитывать пока лишь на 18 депутатов.

Близкий к Зеленскому и влиятельный Руслан Стефанчук дал первое большое интервью нашим коллегам из издания "РБК-Украина". Если коротко: отмены декоммунизации и скандального языкового закона не будет. Хотя кое-что подправят. Бизнесу стоит ждать внедрения непонятных "нулевых деклараций" - надо будет доказать государству свою честность. А в политике Стефанчук планирует реализовывать референдум Кучмы 2000 года – внедрять двухпалатный парламент и сокращать количество депутатов до 300.

Украину продолжает атаковать 35-градусная жара. А в Карпатах - местами дождь.

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