подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 июня 2019, среда, 17:20 439
Судебная власть 2019-06-12T17:26:45+03:00
Українські Новини
"Группы влияния" стремятся получить контроль над ГБР через его директора Трубу, - Варченко

"Группы влияния" стремятся получить контроль над ГБР через его директора Трубу, - Варченко

Определенные "группы влияния" пытаются втянуть Государственное бюро расследований в политические распри ради того, чтобы подорвать доверие украинцев к ГБР и получить контроль над органом через его директора Романа Трубу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Учитывая то, что события, которые происходят сегодня в ГБР уже приобрели известность и обнародованы в СМИ, я хочу сообщить следующее. В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть Бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе", - написала она.

Ольга Варченко подчеркнула, что заместители директора ГБР и в дальнейшем будут находиться на позиции закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда. Также представители Бюро не допустят ни одну группу влияния к управлению органом.

"Получает огласку в коллективе информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с Президентом Украины, который предоставил ему определенные полномочия и дал наставления по приоритетным направлениям. Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать Закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Не сможет!" - отметила заместитель директора ГБР.

Также она призвала коллектив ГБР быть мужественными и профессиональными, не поддаваться на провокации.

"Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей. Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в частности кадровые и распределение обязанностей, он снова это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Советы советников не всегда бывают профессиональными. Надо брать пример с президента: если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, прежде всего перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать Закон!" - резюмировала Ольга Варченко.
Архив
Новости
Парубий подписал закон, который открывает дорогу для импичмента 17:30
Харьковский аэропорт Ярославского первым в Украине получил сертификат соответствия отраслевым стандартам ЕС 17:26
Супрун посоветовала, как правильно носить высокие каблуки 17:26
"Группы влияния" стремятся получить контроль над ГБР через его директора Трубу, - Варченко 17:20
Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Меркель 16:51
больше новостей
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Пикет под АП.
У нас война - подождет шаурма: Две тысячи человек пикетируют АП из-за заявлений Кучмы по Донбассу 19:37
В зоне ООС в результате обстрелов ранили военного ВСУ 14:15
Украина-Люксембург. Фото: footboom.com.
Украина обыграла Люксембург во Львове: видео гола 08:45
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Зарплата Ревы в четыре раза превысила его оклад за май 09:15 Документ
Зеленский уволил еще семь СБУшников из-за нарушений во время избирательной компании и контрабанды 15:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok