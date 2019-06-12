К 130-летию Анны Ахматовой Интер покажет документальный фильм о ней "Мужество нас не покинет…"

23 июня исполняется 130 лет со дня рождения гениального Поэта — Анны Андреевны Ахматовой. В этот день в 22:30 "Интер" покажет документальный проект "Анна Ахматова. Мужество". Кроме того, к этой дате команда телеканала сняла серию промо-роликов с участием известных телеведущих и популярных артистов. Об этом пишет пресс-служба "Интера".

Таисия Повалий, Влад Сытник, Мила Нитич, дуэт "Анна-Мария", Анастасия Даугуле, Андрей Доманский, Андрей Данилевич, Жанна Тихонова читают строки гражданской поэзии Анны Андреевны – о нас, сегодняшних, и о том, каково это – жить в эпоху перемен.

Документальный проект собственного производства – "Анна Ахматова. Мужество" – рассказывает о малоизученном периоде жизни Анны Ахматовой – о годах, проведенных в Киеве. На рубеже веков еще ничто не предвещало трагических событий ни в стране, ни в личной жизни самой Ахматовой. Еще нет угрозы Первой мировой войны… Какой была Анна, когда жила в Киеве, и каким был Киев того времени? Какие судьбоносные встречи, события происходили в жизни гения Серебряного века и в жизни города? В проекте прозвучит уникальная запись – голос Ахматовой, декламирующей собственное стихотворение. Запись была сделана накануне ее смерти. Почему она не уехала из страны сразу после революции, почему не эмигрировала, когда была такая возможность? Ответ на этот вопрос прозвучит из уст самой Ахматовой – в стихах великого Поэта.

"Литературный гений Анна Ахматова написала строки, которые остро и актуально звучат и сейчас, – говорит промо-директор телеканала "Интер" Алексей Пасичник. – И мы сняли серию роликов, в которых знаменитые артисты и телеведущие читают стихи Анны Ахматовой. Мы предложили им те отрывки, которые близки их эмоциям, их жизни".

Анна Ахматова могла остаться поэтом-лириком. Но она выбрала другой путь. Судьбы миллионов ее сограждан были искалечены революцией, войной, репрессиями и лагерями – и она не осталась в стороне. Она честно писала о том, что волнует многих, громко заявляла свою гражданскую позицию. "Что войны, что чума? Конец им виден скорый, их приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который был бегом времени когда-то наречен?" – читает Влад Сытник. – Эти строки мне близки. Для меня огромная боль – то, что происходит на моей малой родине, в Луганске. К сожалению, от меня мало что зависит. Но я надеюсь и верю, что в Луганской и Донецкой областях наступит мир. Для меня это очень важно. Анна Ахматова пережила войну. И эти строчки – квинтэссенция пережитого ею: война закончится обязательно, но в беге времени так важно оставаться человеком".

За это мужество – говорить, писать, не бояться – ей были благодарны тогда и ценят сегодня. "Когда я влюбилась в поэзию Серебряного века, передо мной встал вопрос: кто номер один – Марина Цветаева или Анна Ахматова? – рассказывает телеведущая Анастасия Даугуле. – И в моей внутренней поэтической битве победила Ахматова. Благодаря своей гражданской позиции. Потому что по силе женской лирики эти две фигуры равнозначны. Но именно Ахматова показала, как с честью и достоинством держаться женщине, поэту, да и просто человеку в сложных, а порой даже отчаянных внешних обстоятельствах".

Ахматова могла эмигрировать, забыть, но приняла решение остаться и разделить судьбу своего народа, своей Родины. И разделила сполна: узнала, что такое война, что такое – быть матерью сосланного в лагеря сына. С сотнями таких же матерей, жен, сестер стояла под стенами тюрьмы, пытаясь выведать хоть что-то о судьбе близких. Понятно, почему именно ей, народному Поэту, безоговорочно верили.

Народная артистка Украины Таисия Повалий в кадре читает стихотворение "Зачем вы отравили воду?", написанное в трагическом для Ахматовой 1935 году, когда арестовали ее сына, Льва Гумилева, и третьего мужа, Николая Пунина. "Поэзия Анны Ахматовой – это в хорошем смысле высокий стиль, – говорит Таисия Повалий. – Не все и не сразу принимают эту скупость слов, скупость форм при огромной насыщенности смыслов. Но тот, кто полюбит поэзию Ахматовой, не сможет без нее дальше жить".

Во время блокады Ленинграда Ахматова делила с ленинградцами все ужасы той, урезанной до горсти хлебных крошек, страшной жизни. В самые трудные дни на стенах домов висели плакаты с ее стихотворением "Мужество". Она не позволила войнам, революции, лишениям сломать себя и помогала другим не сломаться. "Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет", – декламирует в кадре телеведущий Андрей Данилевич. И эти строки продолжают быть актуальными, отзываться в наших сердцах, как будто написаны вчера, а не более 70 лет назад. И в них — поддержка, надежда, сила и мудрость нам, сегодняшним, от гражданина и Поэта Анны Ахматовой.

Смотрите документальный проект "Анна Ахматова. Мужество" – в воскресенье, 23 июня, в 22:30 на телеканале "Интер".

Фото: пресс-служба "Интер"