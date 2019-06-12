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12 июня 2019, среда, 12:31 507
Политика 2019-06-12T12:31:44+03:00
Українські Новини
В Харькове на защиту стрелка, подозреваемого в нападении на журналиста, стали активисты "инициативных групп" р

В Харькове на защиту стрелка, подозреваемого в нападении на журналиста, стали активисты "инициативных групп" рынка "Барабашово", - СМИ

В Харькове активисты так называемых "инициативных групп" торгового центра "Барабашово" призывают в своих пабликах приехать к Киевскому районному суду и "защитить" активиста "Национального корпуса", подозреваемого в нападении на журналиста.

Как передает Depo.Харьков, соответствующие призывы появились сегодня, 12 июня, в группе Barabashovo.info.

"Полиция хочет арестовать нашего человека, члена НК, который нас защищал", - говорится в призыве.

Как сообщал Depo.Харьков, в Харькове полиция установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" преследовал и стрелял в сторону оператора телепрограммы "Вести" Вадима Макарюка. Подозреваемым оказался Сергей Козлюк, который ранее принимал участие как активист в мероприятиях "Национального корпуса".

26-летнему Козлюку объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

На это время известно, что Козлюк ранее подозревался в разбойном нападении во время участия в хозяйственном конфликте в Золочевском районе. По данным источника в полиции, в сентябре 2015 года он руководил группой бойцов общественной организации "Восточный корпус" в конфликте на поле подсолнечника в селе Уды. Они выступили в поддержку одной из сторон конфликта (поле принадлежало одному хозяйству, но было засеяно другим), в результате драки трое представителей противоположной стороны были доставлены в больницу, один - в тяжелом состоянии. Также они заявили о пропаже денег и мобильных телефонов.
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