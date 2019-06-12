Коррупция – это когда Ахметов зарабатывает 1 миллиард в месяц, а 60% населения – за чертой бедности, – Александра Дрик

Неотвратимость наказания, независимость контролирующих органов и воспитание нетерпимости общества к коррупции – базовые принципы антикоррупционной программы "Самопомощи" представила третий номер избирательного списка Александра Дрик. Об этом сообщается на официальном аккаунте "Самопомощи" в соцсетях.

"Бесконечный процесс без очевидных результатов-главное за последние 5 лет о борьбе с коррупцией в Украине. Нас обманывают, что эта борьба происходит", – пояснила в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV председатель ОО "Декларации под контролем" Александра Дрик.

Она объясняет, что ключевая задача для "Самопомощи" – создать единые правила для всех. Пока их нет – появляются ощутимые перекосы в обществе. "С одной стороны Ахметов, который зарабатывает 1 млрд грн в месяц, с другой – 60% населения за чертой бедности. Эти вопросы можно решать тремя принципами, на которых основывается наша антикоррупционная программа", – отметила Дрик.

И добавляет, что до сих пор в Украине не были реализованы те шаги, которые помогли бы эту разницу выровнять и устранить. Прежде всего – неотвратимость наказания. Украинцы так и не увидели приговоров по делам топ-коррупционеров. "Никто не несет ответственности за то, что делает. Как уголовной, так и любой другой. Мы это будем менять", – убеждает Александра Дрик.