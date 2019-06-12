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12 июня 2019, среда, 09:56 518
Экономика 2019-06-12T09:58:05+03:00
Українські Новини
Благодаря енергореформе страна за 10 лет получит дополнительно 72 млрд долларов, - Андриан Прокип

Благодаря енергореформе страна за 10 лет получит дополнительно 72 млрд долларов, - Андриан Прокип

Запуск рынка электроэнергии будет стимулировать создание за десять лет дополнительного ВВП на сумму 72 млрд долларов. Об этом написал эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип в материале для Волны "Страх и ненависть на рынке электроэнергии".

"Реализация реформы рынка электроэнергии, в соответствии с прозрачными правилами и практиками предотвращения неконкурентным действиям способна принести существенные выгоды для страны. По оценкам Украинского института будущего, реформа способна стимулировать создание дополнительно $72 млрд до 2030 года. При этом, по состоянию на сегодня, ежегодные потери экономики Украины от введения реформы, оценены в более чем $ 6,5 млрд в год", - отметил эксперт.

По мнению Прокипа, непосредственно в секторе генерации основными выгодоприобретателями станут государственные компании-Энергоатом и Укргидроэнерго, которые смогут привлечь 2,9-4 млрд долларов инвестиций. Инвестиции будут направлены на строительство новых и обновление существующих мощностей, что поможет увеличить экспорт электроэнергии. По подсчетам эксперта, за семь лет (до 2027-го) экспорт возрастет более чем в 5 раз.

Эксперт отметил, что энергореформа нужна не только потому, что страна взяла обязательства перед международными партнерами ее ввести. Реформа окажет положительное влияние на энергосектор и экономику в целом. В то время, как отсрочка запуска рынка приведет к кризису в отрасли, а Украина из экспортера превратится в импортера электроэнергии.

"Эта реформа нужна не ради реформы, не только потому, что у Украины есть международные обязательства, а потому, что это непосредственно позитивно повлияет на состояние энергетического сектора и национальную экономку, а впоследствии будет ощущаться потребителями. В то же время, откладывание запуска рынка на годы – банальная инфантильность. Будут продолжать накапливаться существующие проблемы, электроэнергетический сектор не будет развиваться, существующие мощности еще больше изнашиваться, а новые не будут строиться, и впоследствии, через 12 лет мы превратимся в импортера электроэнергии", - прогнозирует Прокип.

Напомним, рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, согласно Закона Украины "О рынке электрической энергии".

Запуск рынка - обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это одно из условий программы сотрудничества с МВФ и получение макрофинансовой помощи от ЕС.

Премьер–министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок будет запущен вовремя. Президент Владимир Зеленский 10 июня внес в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается перенести введение рынка электроэнергии в год - на 1 июля 2020 года.

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