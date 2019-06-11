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11 июня 2019, вторник, 15:52 498
Верховная Рада и партии 2019-06-11T15:54:06+03:00
Українські Новини
Зеленский через СБУ и ГПУ хочет сохранить систему репрессий инакомыслящих и оппозиции, – платформа Бойко

Зеленский через СБУ и ГПУ хочет сохранить систему репрессий инакомыслящих и оппозиции, – платформа Бойко

Представители политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский намерен с помощью Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры сохранить репрессивную систему политического преследования и расправы над инакомыслящими.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Система произвола, заказных уголовных дел и политических репрессий, активно использовавшихся преступной властью Порошенко, не только не разрушена с приходом президента Зеленского, но и активно им используется. Доказательство – разыгранная комбинация Президента, Генпрокуратуры и СБУ.

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель, комментируя поездку председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и сооснователя этого объединения Юрия Бойко в Санкт-Петербург и их переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, заявила: "…Ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, а также самой большой государственной компанией, и нет никаких абсолютно правовых решений по этому поводу".

Практически сразу пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала заявление, в котором возложила ответственность за отсутствие продвижения в этом вопросе на СБУ.

СБУ в тот же день сообщила, что начала расследование относительно поездки Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию.

Синхронность этих заявлений, как и мгновенное начало уголовного расследования, говорят о том, что и Генпрокуратура Украины, и СБУ, и Президент Зеленский заинтересованы в сохранении коррумпированной и репрессивной системы политического преследования и расправы над инакомыслящими. И поэтому ставленники Порошенко Юрий Луценко и Василий Грицак прекрасно находят общий язык и используют самые грязные и противозаконные методы преступной власти Порошенко ‒ уже совместно с Президентом Зеленским.

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