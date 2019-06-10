Новости дня: Зе собрался в КС послушать, будут ли выборы в Раду, сулящие ему ошеломляющую победу

Последний соцопрос КМИСа дает партии Зеленского безоговорочную победу. Только по спискам он наберет 134 мандата. Это в 4 раза больше, чем его ближайший "преследователь" Бойко. Он сможет завести в Раду лишь 33 человека по спискам. Правда, самого Бойко опрошенные назвали наилучшей кандидатурой на пост премьер-министра. По данным КМИС, в Раду проходят еще партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука. Гриценко, Ляшко, Гройсман и националисты – "пролетают".

Состоятся ли выборы 21 июля, как написано в указе, завтра решит Конституционный Суд. Заседание будет проходить в устной форме. Зеленский сказал, что обязательно посетит его.

Уже 3-й день Facebook "перемывает кости" кандидатам от партии Зеленского. В списке на проходных местах оказались 2 помощника одиозного народного депутата Антона Геращенко, близкого к Авакову. Досталось и переселенке из Крыма Лизе Богуцкой. Ей припомнили, как она сбила насмерть человека в ДТП и не очень понятно назвала Путина "не захватчиком". Но "король списка", по-видимому, поющий французский шансон прокурор. Послушайте его песню "Ты мне нужен, Владлен", которую он исполнял еще генеральному прокурору Виктору Пшонке.

Команда Коломойского в списке Зеленского представлена директором "1+1" Александром Ткаченко и двумя журналистами – Александром Дубинским и Ольгой Василевской, которые пойдут по мажоритарке.



С выходных соцсети не могут успокоится и обсуждают 2 "зашквара". Журналист официальной парламентской газеты "Голос Украины" назвал Зеленского "клоуном-евреем", а чернокожего борца и кандидата в депутаты – "негром". Хотя издание извинилось за своего автора, волну возмущения это не сбило.



В пятницу, 7 июня, Владимир Зеленский провел 4 часа с журналистами в резиденции "Залесье". Ели шаурму, угощали вином (кстати, слабеньким), говорили о политике, свободе слова и будущем. Хоть я там и был, но не могу рассказать содержание беседы, как и остальные 40 участников встречи. Могу лишь поделиться впечатлениями. Зеленский выглядел откровенным. Действительно хочет многое поменять. Но ему недостает компетенции и глубины знания вопроса. И, конечно, любые изменения – от языковой политики до общественного телевидения – делят общество на 2 непримиримых лагеря.

Умань и Белая Церковь второй день сидят без воды, поскольку какие-то жулики, похитив ядовитые сельскохозяйственные химикаты, не справились с управлением автомобилем и утопили их в речку Рось. Гройсман заверяет, что угроза не такая серьезная, как о ней пишут СМИ.

Зеленский предлагает Раде отсрочить на год введение нового рынка электроэнергии. Это ударит по позициям Ахметова, который рассчитывал с 1 июля начать получать прибыли от работы нового рынка взамен отмененной формулы "Роттердам+".

Пресс-секретари Зеленского и Луценко заочно поругались из-за поездки Бойко и Медведчука в Москву. Юлия Мендель удивилась, почему Луценко не принял ни каких решений из-за этой поездки. На что Лариса Сарган ответила, что пресс-секретарю президента должно быть известно, что это подследственность СБУ, которой уже руководит ставленник Зеленского Баканов. Зеленский неоднократно говорил, что хочет уволить Луценко, хотя Коломойский обещал оставить его в должности, как минимум – до конца выборов.