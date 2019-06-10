Мама выпускницы рассказала как дочь не пустили на выпускной из-за того, что она ходит "не в ту церковь"

Выпускницу 9-го класса Задубривского учебно-воспитательного комплекса (УВК) Кристину Велущак в Заставновском районе Черновицкой области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) не допустили на выпускной вечер, приуроченный окончанию учебного заведения. Причиной запрета праздновать выпускной вместе со своим классом стал ее выбор вероисповедания в пользу Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ, ссылаясь на интервью с девушкой и ее мамой Каролиной Велущак.

Уточним, Кристина Велущак - выпускница 9-го класса Задубривского УВК (Черновицкая область). Школу закончила с отличием, в храм ходит всю жизнь, поет на клиросе, планирует поступать в медицинский колледж. Можно было бы сказать, что это обычная украинская школьница, если бы не один большой ее "недостаток" - выбор вероисповедания. Уже несколько месяцев, после того, как в селе началось противостояние на религиозной почве, сторонники ПЦУ назначили Кристину изгоем.

Маму выпускницы перестали приглашать на родительские собрания после разгоревшегося религиозного конфликта вокруг храма. "Перестали приглашать когда началось разделение в селе. ... И начали (сторонники ПЦУ) своих детей также настраивать против верующих. С тех пор и началось", - сказала Каролиной Велущак.

Общая фотография выпускного класса. Кристине сказали "отойди!" Фото: news.church.ua

А когда фотограф делал общую фотографию класса сторонники ПЦУ сказали Кристине "отойди". "Фотографию делали отдельно. Они (сторонники ПЦУ) наняли фотографа отдельно, а у нас был свой фотограф. Они давали четкие указания своему фотографу, кого фотографировать, а кого нет", - уточнила мама выпускницы.

Ни выпускница, ни ее мама не предполагали, что травля в школе достигнет такого градуса накала - началась открытая агрессия. "Агрессия от тех, кто ходил в ПЦУ. Они настраивали своих детей против меня. Против меня восстал весь класс. Они в классе на переменах постоянно начинали свои распевки. Я выходила. Обрисовывали мне парту мелом, постоянно наговаривали на меня, смеялись. Они даже к другим детям подходили и спрашивали, из которой ты церкви: ты из УПЦ или ПЦУ? Когда меня кто-то спрашивал, отвечала, что я с Богом", - рассказала девушка.

Кристина Велущак и ее мама. Фото: news.church.ua

Когда первоначально обсуждался выпускной Кристина с мамой расчитывали, что разницы не будет кто из какой церкви, и все выпускники вместе отпразднуют свой выпускной вечер.

"Нам говорили, что мы все идем на выпускной, потом я пошла сдавать деньги за выпускной, там сидела мама парня из класса - Боросюк Наталья, она стала на меня кричать: "Забери свои москальские деньги, нам от тебя ничего не надо! Ты на выпускной не пойдешь, чтобы тебя там не было! Я не слушала, что она мне говорила, просто положила деньги и сказала, что это за выпускной. А она пошла за мной в учительскую, начала наговаривать на меня учителям, бросала в меня те деньги. Потом я зашла в класс, она снова бросила в меня деньги и сказала, что у меня ничего нет в голове", - подчеркнула Кристина.

Мама рассказала, что после выпускного сторонники ПЦУ (родители и дети) поехали в зал праздновать, а она с Кристиной пошла в церковь, сфотографировались, а затем отпраздновали всей православной семьей. "У нас была одна выпускница, был настоятель, он нас поддержал, потому что это было очень морально тяжело, я очень боялась за Кристину", - подытожила Каролина Велущак.

Как сообщали Українські Новини, в селе Задубровка Черновицкой области активисты ПЦУ запретили выпускнице 9-го класса приходить на выпускной вечер.