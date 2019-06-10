На Буковине девятикласснице запретили приходить на выпускной, - УПЦ

На Буковине, в селе Задубровка Черновицкой области, активисты новой Православной Церкви Украины запретили выпускнице девятого класса приходить на выпускной вечер. Об этом сообщается на официальной странице центра информации УПЦ в социальной сети Facebook.\r\nКак сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, сторонница ПЦУ Иванна Петей на родительском собрании организовала голосование за то, чтобы запретить выпускнице Кристине Велущак и ее матери присутствовать на выпускном вечере.\r\nДевятикласснице пришлось стоять в стороне, когда класс фотографировался. На выпускной она не пойдет.\r\nРанее родители учеников неоднократно заявляли в ведомства районного и областного образования о систематическом нарушении в школе прав верующих Украинской Православной Церкви.\r\nВ пресс-службе епархии отмечают, что «в классах совершаются молебны ПЦУ, разучиваются молитвы хора ПЦУ, хотя Церковь отделена от государственной власти и образования в Украине.