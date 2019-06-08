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08 июня 2019, суббота, 10:55 120 Мнение
Политика 2019-06-08T11:49:13+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: когда же вспомнят об Украине?

Антон Кучухидзе: когда же вспомнят об Украине?

фото из facebook.com
фото из facebook.com

Выборы в парламент - это прежде всего выборы следующего правительства. Когда анализируем всю цветовую гамму партий, то конечно же в силу досрочности выборов много суеты сейчас.

Большинство партий находят грамотных технологов, нащупывают правильное позиционирование, пишут вменяемые программы, объединяются в союзы, но не всегда во всем этом можно найти место Украины как государства, не всегда во всем этом есть смыслы системных изменений нашей страны. Ведь просто красивых и благих лозунгов, технологически правильных программ, профессиональных ЛОМов - абсолютно недостаточно, чтобы Украина начала возрождаться.

По последним опросам Рейтинга в парламент 9-го созыва проходят 5 партий: Слуга Народа, "За жизнь", Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос. Есть ли у этих политических сил не просто избирательная программа, а детально прописанный антикризисный план процветания страны?

С точки зрения политического позиционирования у всех все есть, но по делу и публично стратегию развития страны презентовала из этой пятерки лидер Батькивщины Ю.Тимошенко - так называемый Новый курс. Если на президентской кампании данная стратегия помогала выделять Тимошенко как опытного и эффективного государственного лидера, создавала имидж совместимости опыта, креатива и открытости, то сейчас Новый курс может стать тем козырем в руках Тимошенко, который может обеспечить ей премьерское кресло.

Наиболее вероятной коалицией, из 5 партий, является Слуга Народа + Батькивщина, хотя бы из-за того, что Зе в конфликте с другими тремя потенциально парламентскими партиями, а 50+ пока что не набирает. За счет Нового курса Тимошенко государство Украина получит опытного эффективного премьера с командой профессионалов и готовые решения для всех сфер государственной деятельности. Курс на ЕС и НАТО, пересмотр договоренностей с МВФ, понижение тарифов, экономическое возрождение - это все то, что хочет Зе, и все то, что может Ю.Тимошенко, и будучи премьером, уже это успешно реализовывала. 

Ради объективности стоит добавить, что у 5 партий, которые на данный момент проходят в парламент 9-го созыва есть какие-то общие мирные планы, кто-то публикует их, кто-то нет, но они есть. Что же касается системной стратегии развития страны, то она сегодня только у Тимошенко и это позволяет ей позиционировать себя как политика, который на шаг впереди потенциальных кандидатур на премьерство.

Выборы должны быть наполнены как раз-таки соперничеством системных стратегий развития страны, а не просто лозунгами. Лозунги - это часть кампании, войдя в провластные кабинеты нужны решения, и лучше из наработать их до получения должностей, ибо потом суета суетой, популизм и прочие вещи, которые вредят процессу возрождения страны. Политическая жизнь – это не только выборы, но пока что в украинской политике не все лидеры это понимают. Поэтому у большинства политиков выше стоят собственные амбиции, нежели благополучие Украины.

 

Антон Кучухидзе, политиолог-международник, специально для "Украинские новости"

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