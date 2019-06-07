В Ровенской области ПЦУ выселяет из церковного дома семью священника, – УПЦ

5 июня в селе Новая Мощаница Ровенской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) пытались выселить из церковного дома протоиерея Украинской православной церкви (УПЦ) Игоря Гнатышина, настоятеля захваченного активистами ПЦУ храма в честь Рождества Богородицы.

Об этом сообщил Центр информации УПЦ на своей странице в социальной сети Facebook.

"Трое местных мужчин в состоянии алкогольного опьянения требовали покинуть церковный дом, нецензурно выражались и угрожали расправой", - рассказали в пресс-службе УПЦ.

Жена священника, по словам очевидцев, вынуждена была закрыться в доме и вызвать полицию.

К вечеру в доме священника собрались уже около 10 сторонников ПЦУ, требовавших освободить церковный дом.

Отмечается, что именно в этот день в Новой Мощанице побывал архиепископ Ровенский ПЦУ Илларион. Активисты ПЦУ после встречи со своим духовным наставником начали инцидент со священником УПЦ.

Как сообщалось, 2 марта сторонники ПЦУ захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Новая Мощаница, после чего уже предпринимали попытки выгнать священника УПЦ из церковного дома, где верующие обустроили молитвенную комнату.