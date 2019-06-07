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07 июня 2019, пятница, 13:36 1911
Общество 2019-06-07T15:30:02+03:00
Українські Новини
В Ровенской области ПЦУ выселяет из церковного дома семью священника, – УПЦ

В Ровенской области ПЦУ выселяет из церковного дома семью священника, – УПЦ

Сторонники ПЦУ намерены выселить семью священника УПЦ. Фото: facebook.com/church.information.center
Сторонники ПЦУ намерены выселить семью священника УПЦ. Фото: facebook.com/church.information.center

5 июня в селе Новая Мощаница Ровенской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) пытались выселить из церковного дома протоиерея Украинской православной церкви (УПЦ) Игоря Гнатышина, настоятеля захваченного активистами ПЦУ храма в честь Рождества Богородицы.

Об этом сообщил Центр информации УПЦ на своей странице в социальной сети Facebook.

"Трое местных мужчин в состоянии алкогольного опьянения требовали покинуть церковный дом, нецензурно выражались и угрожали расправой", - рассказали в пресс-службе УПЦ.

Жена священника, по словам очевидцев, вынуждена была закрыться в доме и вызвать полицию. 

К вечеру в доме священника собрались уже около 10 сторонников ПЦУ, требовавших освободить церковный дом.

Отмечается, что именно в этот день в Новой Мощанице побывал архиепископ Ровенский ПЦУ Илларион. Активисты ПЦУ после встречи со своим духовным наставником начали инцидент со священником УПЦ.

Как сообщалось, 2 марта сторонники ПЦУ захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Новая Мощаница, после чего уже предпринимали попытки выгнать священника УПЦ из церковного дома, где верующие обустроили молитвенную комнату.

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