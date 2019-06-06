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06 июня 2019, четверг, 16:54 355
Политика 2019-06-06T16:58:24+03:00
Українські Новини
На Буковине в день праздника Вознесения Господня продолжается противостояние за храм УПЦ

На Буковине в день праздника Вознесения Господня продолжается противостояние за храм УПЦ

В селе Товтры (Черновицкая область) сегодня, в день праздника Вознесения Господня, снова произошел конфликт за храм УПЦ в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, о хронологии развития конфликта рассказали в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

"Наемные боевики не допустили священника с общиной в храм на Литургию. Настоятель под воротами храма начал служить акафист Вознесения Господня", - сообщили в пресс-службе.

В епархии отметили, что в храм прибыл священник ПЦУ, чтобы совершить богослужение, в то время, как священник УПЦ с верующими были вынуждены молится на улице.

"Позже приехал новый священник, новой религиозной организации (ПЦУ, - ред.), в которую принудительно перевели общину УПЦ распоряжением главы области Михаила Павлюка. Так как не пускают в храм священника УПЦ, община решила не пускать и нового священника.

На помощь батюшке ПЦУ выбежали наемные боевики с газовыми баллончиками, чтобы его силой провести в храм. Это стало последней каплей терпения верующих", - рассказали в епархии УПЦ.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники полиции во время конфликта бездействовали.

"Тотальное беззаконие боевиков и полное бездействие Национальной полиции (которая стояла со стороны боевиков), заставило людей снять ворота храма. Это можно посмотреть на видео. После того, возле трапезной, на улице, возле храма, отец Иоанн вместе с общиной смогли начать богослужение", - отметили в пресс-службе.

"Черновицко-Буковинская епархия не оправдывает силовые действия, в то же время снова и снова обращается в СБУ и Национальную полицию, чтобы установили личности боевиков, которые незаконно действуют и препятствуют осуществлению религиозных обрядов настоятелю храма, отцу Иоанну и являются источником религиозного конфликта в селе Товтры", - говорится в сообщении.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что в селе Товтры 2 июня активисты ПЦУ попытались захватить Свято-Успенский храм УПЦ. Произошла потасовка, верующие вызвали полицию и оформили заявление о факте провокации - в правоохранительные органы.

Ранее, 18 мая, верующие приехали под здание местной администрации, которая "перевела" их парафию в новую церковную структуру Украины, лишив возможности молиться в своей церкви. Верующие совершали молитвенное стояние под зданием Черновицкой ОГА.
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