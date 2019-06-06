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06 июня 2019, четверг, 08:48 12
Европа 2019-06-06T08:48:18+03:00
Українські Новини
В Дании на парламентских выборах победила левоцентристская партия

В Дании на парламентских выборах победила левоцентристская партия

Новым премьер-министром Дании станет 41-летняя Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании, победившей на парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение. "У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", - заявил он своим сторонникам после объявления избиркомом предварительных результатов голосования после подсчета почти 100% бюллетеней.

По данным окончательного подсчета голосов, левый оппозиционный блок получил 96 мест против 79 для правящей Либеральной партии и других.

Датские социал-демократы обещали увеличить расходы на социальное обеспечение после многих лет жесткой экономии. Они также демонстрировали более жесткую позицию в отношении иммиграции. 

Напомним, что ​4 года назад парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция.

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