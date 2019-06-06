В Дании на парламентских выборах победила левоцентристская партия

Новым премьер-министром Дании станет 41-летняя Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании, победившей на парламентских выборах. Об этом сообщает Reuters.\r\nДействующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение. "У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", - заявил он своим сторонникам после объявления избиркомом предварительных результатов голосования после подсчета почти 100% бюллетеней.\r\nПо данным окончательного подсчета голосов, левый оппозиционный блок получил 96 мест против 79 для правящей Либеральной партии и других.\r\nДатские социал-демократы обещали увеличить расходы на социальное обеспечение после многих лет жесткой экономии. Они также демонстрировали более жесткую позицию в отношении иммиграции. \r\nНапомним, что 4 года назад парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция.