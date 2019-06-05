Новости дня: Первая леди выгуляла кеды в Брюсселе + заочная перепалка Зе и Супрун

Зеленский второй день в Брюсселе. Это его первый заграничный визит. Самой обсуждаемой новостью стали белые модные кеды первой леди Елены, которые она надела на официальные мероприятия. Зато сумочка по очень демократичной цене.

Зеленский на встречах с начальниками ЕС и НАТО повторяет риторику Порошенко, что подметили многие. Просит помочь в борьбе с агрессором – Россией. Вот его главные слова: "Членство Украины в ЕС станет смертью российского имперского проекта". К слову, ни Зеленского, ни Украину вступать в ЕС пока никто не пригласил. Даже в отдаленной перспективе.

Юнкер обнимал Зеленского даже покрепче, чем его предшественника Порошенко. В ответ Зеленский назвал его "теплым дядькой" во время утреннего интервью из спортзала прямо с велосипедного тренажера. Зеленский также "поблагодарил Бога", что его лечит другой доктор, а не Ульяна Супрун. И тонко намекнул, как ее называют "за глаза" (подсказка - "доктор Смерть"). Супрун за словом в карман не полезла, и отметила, что Зеленский "нервно смеялся" со своей шутки о ней из чего она сделала вывод, что Зе это было неприятно.



В Киеве разгорается скандал вокруг первого публичного конкурса на спикера Зеленского. Как оказалось, он приглашал стать своим пресс-секретарем главреда "Украинской правды" Севгиль Мусаеву в самый разгар конкурса, когда другие кандидаты во всю сражались за эту должность. А это не красиво.

Министр Аваков не пойдет в отставку, несмотря на массовые протесты из-за убийства двумя пьяными полицейскими малыша Кирилла. Второй день к зданию МВД приходят неравнодушные граждане и высказывают свое мнение об Авакове. Вчера называли "чертом", а сегодня – "собакой". Следствие ищет винтовку, из которой был убит мальчик.

Свежие рейтинги пророчат первое место на выборах с огромным отрывам "Слуге народа". По данным группы "Рейтинг", она возьмет на выборах по спискам партий 137 мандатов из 225. На втором месте – Бойко с 30 мандатами. Правда, "Рейтинг" показал аномально высокую явку на выборах – 78%. Это в 1,5-2 раза больше, чем обычно приходит на парламентские выборы. Явка заставляется усомниться и в других цифрах рейтинга.



Вы удивитесь, но завтра синоптики опять обещают ливень или грозу. А еще похолодает. И так будет до конца недели.

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