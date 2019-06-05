Кубив объяснил, почему отсрочка запуска рынка электроэнергии является абсурдной

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на заседании Правительства 5 июня заявил о необходимости запуска нового энергорынка с 1 июля.\r\nПо его словам, переносить на 3 месяца запуск не имеет смысла, ведь был многолетний период подготовки и дополнительные месяцы существенно не повлияют на ситуацию. При этом ни один орган или госкомпания не подавала официальных позиций о неготовности к своевременному запуску.\r\n"Эта история не является даже с 2017 года, о которой мы сегодня говорили. Хочу напомнить всем во второй раз, что Украина взяла на себя обязательства по либерализации рынка Второго энергетического пакета 15 декабря 2010 года. Международное соглашение о присоединении Украины к договору об учреждении энергетического сообщества. А рынок либерализации должен был заработать с 1 января 2012 года. Имеем сегодня 2019 год. 2012 и 2019, прошло 7 лет. И мы хотим сказать, что 7 лет мало, 2 года мало, а 3 месяца достаточно? Поставлен был четкий вопрос: уважаемые участники, ответственные за внедрение, вы должны дать сигнал о готовности. Никто не дал возражений. Ни письменно, ни устно, ни соответственно эти совещания, которые проводились".\r\nКубив заявил, что ключевым нерешенным вопросом были тарифы для потребителей. Сегодня этот вопрос решен принятием соответствующего постановления о возложении специальных обязанностей на участников рынка для обеспечения общегражданских интересов.\r\nОн также напомнил, что с 1 января 2019 года уже запущен розничный рынок электроэнергии. Насмотревшись на опасения, раздававшиеся накануне запуска, рынок успешно работает.\r\n"С 1 января 2019 года внедрен розничный рынок электрической энергии. Операторы системы передачи и операторы системы распределения выполнили требования об отделении видов деятельности. Создано 25 поставщиков универсальных услуг, 33 операторы системы распределения, 1 поставщик последней надежды и операторы рынка и гарантированный покупатель. Количество поставщиков электрической энергии возросла с 179 в 2018 году до 444 в 2019 году. Закуплены необходимые программные комплексы для обеспечения функционирования оператора рынка, оператора системы передач и основные производители, которые обеспечивают более 90% объема рынка электроэнергии", - подчеркнул он.\r\nНапомним, на прошлой неделе Секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации с запуском нового рынка электроэнергии, которая состоялась 31 мая. "Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты ввода. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", - написал он.\r\nКак сообщалось, Закон Украины "О рынке электроэнергии" предусматривает запуск с 1 июля нового рынка электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС. Либерализация рынка электроэнергии является обязательством Украины перед Европейским Энергосообществом по имплементации положений Третьего энергопакета ЕС.