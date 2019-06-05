подписаться на рассылку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 июня 2019, среда, 15:42 512
Политика 2019-06-05T16:18:43+03:00
Українські Новини
На Закарпатье неизвестные дважды за ночь ограбили храм УПЦ

На Закарпатье неизвестные дважды за ночь ограбили храм УПЦ

Фото: Центра информации УПЦ
Фото: Центра информации УПЦ

В ночь с 3 на 4 июня неизвестные ограбили храм в честь святых апостолов Петра и Павла в пгт. Кольчино Закарпатской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, вандалы разбили камнем окно в алтарной части церкви и похитили напрестольный крест и пожертвованные прихожанами средства из кассы "Дар на храм".

После того, как сработала тревожная сигнализация, на место преступления прибыли сотрудники охранной фирмы "Зодиак". Однако грабители к тому времени успели покинуть место преступления.

Правоохранительные органы составили по факту кражи протокол и покинули храм.

После этого, в четвёртом часу сигнализация храма сработала снова, и прибывшая полиция опять зафиксировала незаконное проникновение вандалов в храм.
Архив
Новости
Столица приобрела 25 скорых, которые полностью соответствуют требованиям ВОЗ 18:06
Одесский мединститут снова атакуют: Коллектив встал на защиту от рейдеров 18:04
Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов 17:56 Дополнено
Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика под Киевом полицейские не давали показаний 17:43
Зеленский в Брюсселе повторил цитату Порошенко о "российском проекте" 17:42
больше новостей
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 18:43
Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org
Мимо Земли пролетел двойной астероид 20:29
Гривна на межбанке обвалилась 20:15
Новости дня: Первый конфуз нового пресс-секретаря Зеленского и Кучма comeback 20:00
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Экзамены в адвокатуру у тех, кто ошибочно прошел нелегитимную квалифкомиссию, мы рассматриваем по ускоренной процедуре, - глава КДКА Киева Орлов 12:03
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Грибы. Фото: Mukachevо.net
Фото дня: 150 кг грибов собрали за один раз на Закарпатье 22:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok