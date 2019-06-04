В Киеве будет создано высокоспециализированное детское учреждение интенсивного лечения, - Поворозник

Создание в столице полноценного коммунального высокоспециализированного детского учреждения интенсивного лечения с полноценным реанимационным и реабилитационным отделениями и отделением политравмы - одна из приоритетных задач медицинской отрасли столицы. Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время рабочего визита в Киевский городской центр детской нейрохирургии и Детской клинической больницы № 7 Печерского района Киева, сообщает сайт Киева.

"Сегодня в Центре детской нейрохирургии работают высококвалифицированные специалисты, которые благодаря современному оборудованию в 2018 году провели около 450 операций. При этом отделение состоит всего из 20 коек, отсутствует реанимационное отделение. Все пациенты после оперативного вмешательства находятся в реанимационном отделении по согласованию детской больницы № 7. В таких пациентов для дальнейшего лечения обычно вызываются узкие специалисты (хирург, травматолог) из других очередных больниц города детские больницы № 1 и № 2 или НДСБ "ОХМАТДЕТ", - рассказал Николай Поворозник.

По его словам, такая ситуация тормозит процесс выздоровления маленьких пациентов.

"Понятно, что при наличии всех специалистов на месте решения по дальнейшему лечению пациента принимаются оперативно. Именно это имело целью расширения центра детской нейрохирургии, и наличие около 160 вакантных мест и неполная загруженность отделений в детской больнице № 7 позволяет это сделать. Однако ни трудовой коллектив детской больницы № 7, ни родители маленьких пациентов не хотят слышать об изменениях, которые мы делаем и для их детей в том числе", - отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что информация о прекращении деятельности отделений больницы не соответствует действительности.

"Все отделения больницы продолжали бы функционировать в обычном режиме. Дети, которые находились под наблюдением и лечились в больнице № 7, продолжат при необходимости получать здесь медицинские услуги. Но создав высокоспециализированное заведение третьего уровня для оказания помощи детям, в том числе с политравмой, дало бы возможность спасти еще больше жизней", - подчеркнул Николай Поворозник.

По его словам, сейчас проект решения "О прекращении Детской клинической больницы № 7 Печерского района Киева путем присоединения к Киевскому городскому центру детской нейрохирургии" отозвано от рассмотрения на сессии Киевсовета.

"По моему убеждению, мы должны на полную мощность использовать и закупленное городом современное оборудование, и знания и умения врачей для того, чтобы спасать жизни. Поэтому в столице должно быть коммунальное высокоспециализированное заведение интенсивного лечения, который будет оказывать помощь детям со сложными политравмами", - подчеркнул Николай Поворозник.