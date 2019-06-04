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  • Новости дня: Аваков собирает гроздья гнева за убийство полицейскими мальчика. Зеленский покоряет Брюссель
04 июня 2019, вторник, 20:00 51
Политика 2019-06-04T20:18:33+03:00
Українські Новини
Новости дня: Аваков собирает гроздья гнева за убийство полицейскими мальчика. Зеленский покоряет Брюссель

Новости дня: Аваков собирает гроздья гнева за убийство полицейскими мальчика. Зеленский покоряет Брюссель

Авакову не удалось отмолчаться. Волна общественного негодования, когда 2 пьяных полицейских случайно убили 5-летнего мальчика, докатилась до министра. Петиция за отставку министра МВД стремительно набирает обороты.  Начальник областной полиции уже попросился в отставку и на фронт. Он уволен. Ночной пикет под МВД обошелся без столкновений. Зеленский отреагировал из Брюсселя. Обещает наказать виновных по справедливости. По накалу страстей этот полицейский скандал напоминает трагедию во Врадиевке и убийство активистки Гандзюк.

Зеленский совершает свой первый заграничный визит к главному партнеру Украины – в Европейский Союз.

Конституционный Суд начал рассматривать законность роспуска Рады Зеленским. Обещают сделать это безотлагательно в устном режиме. Поэтому, первое, что сделали судьи – назначили заседание через неделю, на 11 июня.

Верховная Рада продолжает игнорировать инициативы Зеленского. В зале не нашлось голосов, чтобы даже включить в повестку дня законопроект об импичменте. Который обещал принять Зеленский.

Пресс-служба Нацполиции призналась, что ездит на машине с красными проблесковыми маячками, хотя не имеет на это права. Такие маячки могут устанавливаться исключительно на патрульные машины и автомобили дорожной полиции. Ни к одной, ни к другой категорию пресс-служба не относится.

У Зеленского начали грозить Сытнику и Холодницкому. Замглавы Администрации Президента Рябошапка выдвинул двум главным антикоррупционерам ультиматум – показать результаты борьбы с коррупцией за 2 месяца, иначе "президент сделает выводы".

Кернес достаточно жестко ответил Зеленскому на призыв стать арбитром в Харькове в связи с незаконным сносом памятника маршалу Жукову. Харьковский мэр обещает памятник восстановить, а также вернуть харьковскому проспекту имя Жукова. "Пора возвращаться с Майдана", - сказал Кернес Зеленскому.

Между тем, синоптики обещают в среду, 5 июня, шквальные грозы с градом и жару.

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