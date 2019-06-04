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04 июня 2019, вторник, 17:59 114 Мнение
Силовые структуры 2019-06-04T18:01:47+03:00
Українські Новини
Анатолий Могилев: Убийство 5-летнего мальчика – это приговор "реформе полиции", когда были люстрированы профес

Анатолий Могилев: Убийство 5-летнего мальчика – это приговор "реформе полиции", когда были люстрированы профессионалы МВД

Анатолий Могилев. Фото: Українське Фото
Анатолий Могилев. Фото: Українське Фото

Бывший министр внутренних дел Анатолий Могилев убежден, что убийство 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком (Киевская область) сотрудниками Национальной полиции Украины является приговором так называемой реформе полиции, когда была сознательно уничтожена правоохранительная вертикаль и люстрированы профессионалы Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Убийство 5-летнего мальчика из Переяслав-Хмельницкого – это приговор так называемой реформе полиции, когда под ширмой "европейских преобразований" была сознательно уничтожена правоохранительная вертикаль и люстрированы профессионалы МВД. Некомпетентность, помноженная на безнаказанность уже не раз приводила к человеческим жертвам, падению доверия к тем, кто по Конституции обязан охранять закон и порядок.

Вызывает удивление заявление начальника Киевской милиции с просьбой отправить его в АТО. Это же не индульгенция от непрофессионализма и нарушения закона! Прохождение АТО - это не индульгенция прощения грехов, товарищи! Произошедшая трагедия - это ответственность начальника милиции в том числе. Дисциплинарная или уголовная уже решит следствие. Но здесь точно имеет место несоблюдение контроля за личным составом.

И важный ньюанс. Из заявлений не понятно, из какого оружия стреляли: табельного или личного? По нормативу патрульный обязан сдать табельное оружие после службы. Если инцидент произошел после службы, то тогда возникают вопросы к целому ряду ответственных лиц, если же во время дежурства - это еще высший уровень ответственности. Кроме того, патроны подлежат строгому учету, а ими стреляют направо и налево. Все это свидетельства деградации правоохранительной системы.

Трагедия с Кириллом стала последней каплей. И отставка "стрелочников" уже ничего не изменит. Необходимо ликвидировать систему, которая не защищает, а убивает граждан, сурово наказать всех, кто несет ответственность за страшное преступление - от стрелков до министра. Потому что профессионализм и честь - важней, чем политическая целесообразность.

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