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04 июня 2019, вторник, 13:50 88 Мнение
Выборы 2019-06-04T13:50:01+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: парламентская кампания 2019 - время новых союзов

Антон Кучухидзе: парламентская кампания 2019 - время новых союзов

фото с facebook.com
фото с facebook.com

На каждом электоральном поле сейчас происходят, как минимум переговоры, как максимум фактическое объединение партийных структур и сил для увеличения рейтинга и прохождения в Верховную Раду 9-го созыва.

Даже Слуге Народа сегодня нужна партия-сателлит для формирования коалиции, хотя у партии Президента высокий общенациональный рейтинг.

На западное электоральное поле,с президентских выборов, уверенно зашел Петр Порошенко, который фактически сегодня стал олицетворять самого правого политика. Народный фронт, Свобода, ряд других правых организаций думают, что им сделать, какой союз создать, чтобы стать сильнее, а г-н Порошенко уже может диктовать условия своим потенциальным партнерам.

Кроме правых, на Западной Украине у Батькивщины достаточно высокая поддержка, учитывая то, что местные политические лидеры абсолютно затерялись в последнее время.

Центр Украины. Тут разворачивается очень интересная тенденция. В Центре - три силы имеют амбициозные планы - Батькивщина, Аграрная партия и Радикальная партия Ляшка. По данным источника с Аграрной партии сейчас аграрии ведут переговоры с Батькивщиной об объединении и совместном походе на выборы. Рабочая версия союза, со слов источника аграриев, такова, что политические силы объединяют партии под вывеской Аграрной партии, а список возглавит Ю.Тимошенко. Потенциально, это для Центра хороший союз, ибо локальные выборы в ОТГ здесь выигрывала Батькивщина, а Аграрная партия входила в 3-ку лидеров.

Что это даст аграриям и Ю.Тимошенко? У них возрастут шансы потеснить Радикальную партию Ляшка с Центра Украины и забрать его голоса себе.

Юг и Восток. Тут конечно ситуация не менее интересная. Промышленные области - за них всегда идет серьезная борьба. То, что очевидно сейчас это то, что партия Таруты в силу объективных причин пошла на союз с Тимошенко, партия мэров пытается быть национальной партией, но все показатели свидетельствуют, что они пока что региональная сила. Остальные ключевые игроки Юго-Востока - определяются.

Ближе к 10-м числам июня, многие расклады станут абсолютно открытыми. Чем больше союзов, тем лучше для усиления демократии в Украине, и тем меньше возможности построить диктатуру в будущих парламентских фракциях. 

 

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українських новин"

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