подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
ONLINE
4.06.19 11:00 Круглый стол: "Прививки против кибер-атак как современный подход управления рисками"

04 июня 2019, вторник, 08:00 583 Документ
Политика 2019-06-04T08:05:06+03:00
Українські Новини
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП

Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019. Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей. Об этом говорится в официальном письме НКРЕКП Кабинету министров Украины, пишет Обозреватель.

В письме регулятора, текущая модель ВСО может привести к дополнительной финансовой нагрузке на рынок, соответственно, ее необходимо усовершенствовать.

"НКРЕКП представляет предложения по вопросу возложенияна участников рынка специальных обязанностей, а именно: 1. продажу не менее 80% электричества, произведенного АЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене 2. продажу не менее 50% электричества, произведенного ГЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене 3. закупку поставщиками универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии 4. закупку операторами сетей (ОСП и ОСР) на электронных аукционах определенного объема электрической энергии в целях компенсации технологических затрат электрической энергии на ее передачу/распределение 5. обязательства АЭС заказывать оплачивать услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей", - говорится в письме.

Как отмечает НКРЕКП, такой подход позволит обеспечить стабильный объем электроэнергии для нужд населения по доступным ценам. "Указанное позволит снизить дополнительную прибыль АЭС и, соответственно, снизить нагрузку на участников рынка и средневзвешенную цену электроэнергии, применить одинаковые цены на электронных аукционах для всех участников рынка независимо от целей снабжения, сделает невозможным потенциальное злоупотребление на разнице в ценах, обеспечит получение АЭС и ГЭС прогнозируемого и стабильного денежного потока. Также это обеспечит уменьшение уровней тарифов ОСП и ОСР, что, в свою очередь, уменьшит объем PSO за счет разницы между ценой закупки электрической энергии и конечной ценой для населения", - пишет регулятор.

После утверждения соответствующей модели, регулятор сможет рассчитать ценовые ограничения на различных сегментах рынка, что позволит не допустить роста цен на электроэнергию для конечных потребителей после введения нового рынка электрической энергии.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины на следующем заседании в среду 5 июня примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля. По словам Гройсмана, важно, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Здесь закон дает нам возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он.

После заседания СНБО на прошлой неделе Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что независимо от даты введения рынка электроэнергии правительство может обеспечить стабильность тарифов.
Архив
Новости
Дело о гибели мальчика под Киевом переквалифицировали на умышленное убийство 10:22
Доллары и евро после резкого падения взлетели в обменниках 10:15
Украинцы стали чаще расплачиваться картами вместо налички 10:15
Киевская вторичка в мае подорожала на 1,7% 10:12
В мае жилье в новостройках подорожало на 1,5% 09:50
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok