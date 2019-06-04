Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019. Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей. Об этом говорится в официальном письме НКРЕКП Кабинету министров Украины, пишет Обозреватель.

В письме регулятора, текущая модель ВСО может привести к дополнительной финансовой нагрузке на рынок, соответственно, ее необходимо усовершенствовать.

"НКРЕКП представляет предложения по вопросу возложенияна участников рынка специальных обязанностей, а именно: 1. продажу не менее 80% электричества, произведенного АЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене 2. продажу не менее 50% электричества, произведенного ГЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене 3. закупку поставщиками универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии 4. закупку операторами сетей (ОСП и ОСР) на электронных аукционах определенного объема электрической энергии в целях компенсации технологических затрат электрической энергии на ее передачу/распределение 5. обязательства АЭС заказывать оплачивать услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей", - говорится в письме.

Как отмечает НКРЕКП, такой подход позволит обеспечить стабильный объем электроэнергии для нужд населения по доступным ценам. "Указанное позволит снизить дополнительную прибыль АЭС и, соответственно, снизить нагрузку на участников рынка и средневзвешенную цену электроэнергии, применить одинаковые цены на электронных аукционах для всех участников рынка независимо от целей снабжения, сделает невозможным потенциальное злоупотребление на разнице в ценах, обеспечит получение АЭС и ГЭС прогнозируемого и стабильного денежного потока. Также это обеспечит уменьшение уровней тарифов ОСП и ОСР, что, в свою очередь, уменьшит объем PSO за счет разницы между ценой закупки электрической энергии и конечной ценой для населения", - пишет регулятор.

После утверждения соответствующей модели, регулятор сможет рассчитать ценовые ограничения на различных сегментах рынка, что позволит не допустить роста цен на электроэнергию для конечных потребителей после введения нового рынка электрической энергии.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины на следующем заседании в среду 5 июня примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля. По словам Гройсмана, важно, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Здесь закон дает нам возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он.

После заседания СНБО на прошлой неделе Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что независимо от даты введения рынка электроэнергии правительство может обеспечить стабильность тарифов.