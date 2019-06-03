Новости дня: Первый конфуз нового пресс-секретаря Зеленского и Кучма comeback

У Зеленского появился свой пресс-секретарь. И она начала свой день с конфуза. Из 4 тыс. желающих на должность прессека Зе выбрал себе журналистку Юлию Мендель. Хотя конкурс был на спикера, она стала пресс-секретарем преЗЕдента. В первый же день работы Банковая оконфузилась. Пригласила журналистов на брифинг на крыльце, но затем неожиданно перенесла в здание Администрации Президента. Более 50 журналистов не успели пройти проверку на безопасность, потому брифинг прошел без них. Перед назначением Юлии Мендель, многие отметили, что она почистила свою страницу в соцсети Facebook.

На выходных близкие к Авакову "Нацдружины" повалили бюст Жукова. 9 мая Кернес пообещал вернуть одной из улиц имя маршала победы, что и спровоцировало атаку националистов.

Кучма возвращается в большую политику. Он снова будет представлять Украину на переговорах в Минске с Россией и непризнанными формированиями ОРДЛО. Кучме в августе исполнится 81 год. В прошлый раз он оставил эту должность, ссылаясь на свой почтенный возраст.

Главный расследователь Труба разродился сенсацией, заявив что расследование против Порошенко по четырем заявления Портнова имеют перспективу, и не простую, а юридически-правовую! Правда в какие сроки это аукнется Порошенко, Труба не уточнил. Но сказал, что точно потребуется не один месяц.

Свежие рейтинги на выборах в Раду отдают пальму первенства "Слуге народа", за партию ЗЕ готовы проголосовать более 40%, на втором месте платформа Бойко, а партия Порошенко незначительно опережает партию Тимошенко.

Дмитрий Ярош сказал, что пойдет на выборы со "Свободой", правда на двоих они все равно не преодолевают 5-процентный барьер. Пока у них 2,3%.

Партия "Голос" Вакарчука активно растет, у них уже 3,3% на вторую неделю после старта.

ГБР расследует резонансное преступление в Переяслав-Хмельницком, где два пьяных полицейских выстрелили в 5-летнего мальчика. Свою вину они признали, мальчик пока в коме.

Синоптики обещают в Украине мощные ливни, несмотря на летнюю жару.

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