Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить

В настоящее время каждый восьмой украинец получает субсидию - денежную компенсацию за счет государства на погашение коммунальных расходов. Право на получение жилищных субсидий, финансирование которых сократится на 8 миллиардов, имеют семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Українські Новини собрали все нюансы воедино о том, кому и каким образом положено получать ежемесячное возмещение жилищных услуг.

Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от совокупного дохода семьи, а именно суммы всех зарплат, пенсий и стипендий, которые получают проживающие в одном месте. Учитывая частые сбои в системе, можно и нужно просчитать размер субсидии самостоятельно.

Это можно сделать следующим образом: совокупный доход разделить на всех жителей квартиры (дома) и вычислить, таким образом, средний доход на одного члена семьи. Полученный итог разделить на прожиточный минимум в зависимости от отопительного (с 1 октября по 30 апреля) или неотопительного (с 1 мая по 30 сентября) сезона, еще раз разделить на коэффициент 2 и умножить на 15. Так можно узнать обязательный процент платежа.

Следующим шагом будет умножение обязательного процента на совокупный доход всей семьи, в результате чего обязательный платеж, который семья должна оплачивать самостоятельно. Если же значение на квитанциях превышает обязательный платеж, тогда данное хозяйство имеет право на субсидию.

Кроме того, жилищные субсидии включают возмещения расходы на коммунальные услуги, а именно:

поставка и распределение природного газа

поставка и распределение электрической энергии

поставка тепловой энергии и снабжение горячей воды

централизованное водоснабжение и водоотведение

обращение с бытовыми отходами и абонентское обслуживание;

а также покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива для тех, кто их использует.

Но те, кто без обращения совершил покупку или иным законным способом приобрел право собственности на земельный участок, квартиру (дом) или транспортное средство, имеет в своем владении транспортное средство, подлежащее государственной регистрации или при наличии просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг, не могут расчитывать на получение субсидии.

Для обращения по месту регистрации на получении субсидии необходимо иметь при себе:

заявление о назначении жилищной субсидии

декларацию о доходах и расходах лиц, (вместе проживающих)

договор найма (аренды) жилья и справки о доходах

довідки про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ)

При этом, заявление и декларацию можно присылать на электронный адрес, учитывая последние изменения в системе.

Также на сайте Министерства социальной политики можно узнать размер и состояние индивидуальной субсидии.

Как писали Українськi Новини, финансирование программы субсидий было пересмотрено на предоставление льгот местным бюджетам.